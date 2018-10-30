退場私校並非辦學不佳 葛自祥：問題出在沒有學生

2018年10月30日 16:34 旺報 李侑珊

「私校轉型退場與技職教育再造巡迴論壇」今(30)日舉行，龍華科大校長、中華民國私立科技大學校院協進會名譽理事長葛自祥表示，「少子化不是任何人造成的，大家都有責任」，私立學校面臨退場與轉型的問題，並不是因為辦學不佳，而是在於沒有學生。

外界質疑技職院校辦學浮濫，私立科大設置科系多集中在餐飲等服務型類科，對此，葛自祥認為，論及科技大學辦學品質，必須從「上游來看，也就是高職端導正，「如果高職辦學找到對的方向，科大辦學與招生也會自動轉向。」

葛自祥也提到，多數的家長及教師，大多是普通型大學畢業，對於技職教育並不了解，他盼政府能提供補助款，讓高中以下教師與家長組織參訪團，到科大參訪，以利對技職教育能有更清楚的認識。

葛自祥也說，受到少子化衝擊，台灣的學生越來越少，還有政治環境的變化，過去國內大專校院大多發展大陸招生，「現在看到西進受制於人」，如今政府開始推動南向產學專班，發展到現在大約兩年多的時間，部分學校搞不清楚執行方式，誤觸法網，導致南向專班被貼上形象不佳的標籤，

葛自祥呼籲，制定相關運行法則，「好的獎勵，不好的懲處，不該一竿子打翻一船人」，為了協助學校發展招生策略，良善發展海外專班，能有效補足人力需求，以及有助於建立形象。

(旺報 )