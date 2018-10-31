屋頂養蜂 賴弘偉當蜂為寵物

賴弘偉4年前開始在住家頂樓養蜜蜂，將蜂當成小小寵物，他笑說，有滿滿的成就感。（林欣儀攝）

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中時

住家屋頂不只可以種菜，還能養蜜蜂！有感於近幾年城市養蜂熱潮的興起，為了吃上一口純正、天然的蜂蜜，從事工程相關工作的賴弘偉在自家頂樓設置15箱蜂箱、開啟了他的養蜂人生，他笑說，每天看著蜜蜂採蜜返家、有時還幫牠們來侵襲的驅逐天敵，有滿滿成就感。

提到養蜂人生，賴弘偉說，近幾年城市掀起一股養蜂潮，聽友人提到有人在頂樓、陽台養蜜蜂，因自己喜愛蜂蜜的味道，有感於常常不知該去哪尋找真正天然的蜜，決定「趕熱潮」，一開始因擔心影響鄰居、惹來反彈，還特別規畫出人、蜂友善空間。

除了避免蜜蜂叮人，賴弘偉說，也要小心自家的蜂被欺負，尤其在秋天時，有時會有虎頭蜂在蜂箱旁徘迴，這時就要視情況搬遷蜂箱，免得蜜蜂受害，而為了讓蜂兒不致於斷糧，在蜜源食物較少的時節，也得適時提供糖水給牠們，此外，因蜂后會持續產卵，避免蜂而隨意築巢、就要定時整理，可以說，時時注意蜜蜂需求很重要。

戴上特製的防護帽、拿起噴煙噴向蜂群，賴弘偉接著從箱中取出成片的蜂巢，他笑說，剛開始採收蜂蜜時幾乎被蜜蜂螫得滿頭包，但隨著慢慢熟知牠們的習性，現在每次採蜜安全多了，但也多少會被螫上1、2個包。

「蜜蜂就是我的小小寵物！」賴弘偉說，養蜂工作其實不輕鬆，但每日看著牠們辛勤工作，採收時嘗到香甜的蜂蜜，心中不自禁湧上甜甜的滋味。

(中時 )

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