高雄》破紀錄! 網友和邱議瑩小編拚了 臉書留言灌爆十萬

2018年10月30日 16:38 中時電子報 邱文秀

廣大網友看完記者會被激怒，湧入邱議瑩臉書留言，雖然小編努力刪留言，但仍趕不上網友秒刷的速度，就在剛剛臉書留言已破10萬。(邱議瑩臉書)

民進黨立委邱議瑩昨日開記者會說「老婆陪睡說」沒錯，該譴責的是韓國瑜，難道因為她是邱議瑩大家就羞辱她，因為是女性就該死被這樣攻擊嗎?廣大網友看完記者會被激怒，湧入邱議瑩臉書留言，雖然小編努力刪留言，但仍趕不上網友秒刷的速度，就在剛剛16:40分左右，臉書留言已破10萬，比按讚粉絲團的4萬人數還多出兩倍以上。

民進黨立委邱議瑩昨天在陳其邁競選總部開記者會，說明LINE消息截圖，並說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責的是他。大家罵她噁心，但提出這些政見的是韓國瑜，她說，這件事上我沒有失言，沒有做錯，不該因為我是邱議瑩就羞辱我，不能因為他是韓國瑜，就吹捧他。我是女性我就該死被你們這樣攻擊嗎?

廣大網友看完記者會被激怒，湧入邱議瑩臉書留言，曾經一度最高破5萬3千則，卻被刪到只剩4萬3千則，有網友說「看是小編封鎖的快還是我們先建十萬樓比較快」。眾多網友為了蓋十萬樓努力刷新，和狂刪留言的小編拚了。

網友們說「10萬救其邁」、「各位加油快10萬了~」、「支持小編加薪。支持小編加薪。」、「蝦米...被刪了....繼續蓋」、「看是你刪的快還是加藤網群快!」、「小編我手機充滿電了 可以一直留言 我們互相加油 你刪我留 看誰速度快」、「小編，妳們委員說要讓大家有發洩的管道，妳下班吧」、「小編加油啊！我們快借到十萬隻箭了！」、「聽說你刪評論」、「小編，你不要怕，你是無辜的」、「朝聖 拚10萬」、「千萬不要小看網友的力量」、「小編你是不是現在刪到一臉懷疑人生了？」

「 這蓋樓比開票緊張 10萬 10萬 加油！！」、「快！小編努力阿，快10萬了」、「達成十萬，感謝集氣 小編一起來拼十萬吧」、「小編，板凳準備好」、「關臉書就沒品了喔！加油再刪喔！」、「請跟韓國瑜先生道歉」、「媽媽，我要見證歷史了！？打卡留念！！！」、「大家跟我一起喊📣10萬！10萬！10萬！」

(中時電子報)