海線商機！梧棲舶來品商圈人潮帶錢潮

2018年10月30日 16:39 中時 盧金足

「第四屆梧棲舶來品商圈嘉年華」活動，將於11月11日在梧棲舶來品商圈盛大舉辦。（盧金足攝）

梧棲舶來品商圈擁港區特有的歷史風華。（盧金足攝）

台中市梧棲舶來品商圈，曾是台中港區高檔貨的黃金地段，隨著開放觀光出國風潮流行，「舶來品」市場不再一枝獨秀，台中港特區年底即將營運的日本三井outlet，帶動周遭店家的商機，台中市府經發局30日舉辦「梧棲舶來品商圈嘉年華，風動梧棲好合拍」活動，臨港路從最風光的一百多家到現在卅多家舶來品店，店家都看好海線發展，希望人潮帶來錢潮，再現舶來品一條街的榮景。

在梧棲區臨港路開設新光皮鞋百貨的楊烟清表示，他從民國四十七年開始學做皮鞋，民國五十八年在清水區中山路開新光皮鞋，民國七十三年才移到目前的臨港路舶來品商店街，卅多年前很熱鬧，舶來品以日本、大陸及歐美居多，很多經濟較好的人及船員都會來消費。

「當時要買舶來品就要來台中港買！」他說，卅多年前生意好時，臨港路的車就停滿三排，以前流行日本貨，來自日本米果、化妝品、衣服受歡迎，大陸則是酒和藥材，價格比市面便宜，還有很多人慕名而來。

台中港舶來品商圈理事長蔡銘坤表示，梧棲舶來品店，隨著出國普遍，外國貨取得不難，百貨公司也有舶來品，造成臨港路的舶來品店也從一百多家店逐漸減少到目前卅多家店，店家仍有很多老主顧，經營薄利多銷，有的穿進口貨穿習慣，一定要來這裡買鞋，有的小姐到現在當阿嬤，還帶孫女來買。

台中市府經發局表示，「第四屆梧棲舶來品商圈嘉年華」活動，將於11月11日在梧棲舶來品商圈盛大舉辦，活動邀請頂寮社區團隊表演、好合拍風車DIY、特色商品拍賣會及深度體驗課程，展現出梧棲舶來品商圈獨有的歷史與人文風貌，進一步帶動當地商圈活絡。

隨著東北季風的南下，海線的風是梧棲商圈的一大特色，因此，也透過「風動」的構想邀請民眾前來彩繪風車，再把風車掛在商圈活動現場，轉動的風車也象徵代表著商圈的生生不息與活力。

梧棲舶來品商圈擁港區特有的歷史風華，活動也會將在地獨有特色結合嘉年華活推出深度體驗課程，課程包含中藥起源、可以喝的古董-普洱茶介紹、茶類製造過程、皮件分辨等主題課程。

(中時 )