政治軟絲之戰 丁守中再轟柯P：沒核心價值、無法領導團隊

2018年10月30日 17:18 中時 楊佳穎

台北市長柯文哲日前聲援婦聯會的發言惹議，遭國民黨台北市長候選人丁守中批政治水母、軟絲，而民進黨台北市長候選人姚文智也加入戰局，批丁守中也是政治軟絲。對此，丁今受訪直言，姚文智每天搞政治鬥爭、拚台灣獨立，對台北經濟繁榮發展有好處嗎？大家都知道兩岸關係好，台灣經濟才會更好，因此這種政治鬥爭不可取，台北需要安居樂業、加強招商引資及年輕人創新創業。

丁守中進一步批評，柯文哲就是沒有核心價值、變來變去，而民進黨也每天搞政治鬥爭，把國家公權力、機關變成政治鬥爭工具，「若按照民進黨說法，只要是國民黨創建就屬附隨組織，中華民國政府都是國民黨創建的」，而民進黨就是整天搞鬥爭，不拼經濟、發展，才造成現在民生凋敝、外資都不來，這點要嚴厲譴責。

對於有藍營議員候選人指柯文哲會因婦聯會爭議民調下降5％？丁守中說，這證明柯文哲毫無核心價值，局處首長也紛紛離他而去，「他完全沒有核心價值，也無法領導團隊，國民黨有最好的團隊，全力為北市打拼，柯文哲回去當醫生就好了」。

丁守中還說，婦聯會過去無論是隊小兒麻痺的照顧、眷村改建等部分都有貢獻，就像救國團對年輕人照顧一樣，當時也沒分黨派服務年輕人，「這麼好的兩個組織，為何要在這時把他們打成是國民黨附隨組織、搞清算鬥爭？很多救國團的設施都廢荒廢，民進黨在搞什麼？」

(中時 )