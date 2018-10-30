全球台灣獨有「菱形奴草」開花 林試所立牌提醒遊客防誤踩

2018年10月30日 16:40 中時 沈揮勝

菱形奴草寄生鋸葉長尾栲根部的情形。（沈揮勝攝）

蓮華池的菱形奴草，有些才剛開花顯得鮮嫩，有些凋謝逐漸老化。（沈揮勝攝）

超級珍稀的全寄生植物菱形奴草。（沈揮勝攝）

農委會林業試驗所特別張貼告示，提醒遊客當心腳下，別不小心踩到國寶級植物菱形奴草。（沈揮勝攝）

全世界僅在魚池鄉蓮華池及桃園復興東眼山有極少量發現的國寶級全寄生植物「菱形奴草」，花期在立冬前後；今年天候多變，蓮華池地區之各族群花期不太一致，所幸木屋教室附近有3處目前有花可供觀察，農委會林業試驗所特別立牌，提醒遊客小心別踩到它們。

菱形奴草的登錄始於1924年，由日本中央研究所林業部長金平亮三與林篤輔，共同在蓮華池區內的1株鋸葉長尾栲老樹根部發現，1925年再由台灣帝國大學植物學者山本由松發表。因分布狹隘且量稀，1941年日本政府公告為「國立天然紀念物」，並明文保護蓮華池這塊生育地。

該植物從被發現開始的往後80年，一直被認為全球只有林試所蓮華池研究中心天然林內獨有，且僅寄生於鋸葉長尾栲的老樹根部，直到2004年才在桃園復興的東眼山找到極少量、極少量的植株。

去年，研究人員在蓮華池木屋教室後方約300公尺處發現1棵火燒栲的根部也寄生大量菱形奴草。這是繼2004年找到其第2處原生育地後，另次突破性發現。

今年蓮華池地區幾棵鋸葉長尾栲根部所寄生的菱形奴草，花期很不一致，有3、4處9月已見開花；目前木屋教室前方與後方林道各有1棵鋸葉長尾栲所寄生者，同一批植株中，有些已開完花、有些還小小棵。

而去年備受矚目那棵火燒栲，今年寄生數量明顯減少，它們的花期最慢，目前僅見幾棵開花，可望延續到11月中旬。

(中時 )