板橋龍興社區 全國、新北評鑑雙鍍金

2018年10月30日 16:41 中時 譚宇哲

新北市板橋龍興社區發展協會在老舊社區環境中看見居民需求，透過彩繪、路平燈亮、水溝清等作為，將社區暗巷打造成性平友善巷弄，並持續推動電話問安、家庭訪視、婆媽下午茶等，關懷新住民、婦女、長者及兒童，今年在衛福部及新北市舉辦的金卓越社區選拔中摘下雙金。

新北市府30日舉辦新北市107年度金卓越社區表揚大會，由新北市長朱立倫頒發獎項給17個績優社區發展協會，其中，板橋區龍興社區是唯一榮獲「卓越組卓越獎」的社區，今年也在衛福部舉辦的金卓越社區選拔獲得卓越獎，預計11月接受頒獎表揚。

朱立倫表示，新北市共有453個社區發展協會，是政府推動在地社區發展最重要、最密切的合作夥伴，感謝社區為新北市居民創造生活的好所在。

龍興社區發展協會理事長陳愛如說，龍興社區有許多新住民、老人與小孩，協會每周一至周五落實電話問安、家庭訪視，並成為全台第一個提供新住民福利服務的社區。

新北市社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，新北市推動社區評鑑已超過20年，金卓越社區選拔主要針對社區發展協會的會務、財務、服務項目等進行綜合評估，今年共有31個社區報名。

唯一榮獲「卓越組卓越獎」的板橋區龍興社區，在老舊社區中看見居民需求，像是社區內聯外通行的暗巷，透過路平、燈亮、水溝清改善環境，並結合台藝大師生彩繪打造性平友善巷弄，讓原本不起眼的暗巷甚至能夠舉辦巷弄共餐、婆媽下午茶等活動，深獲評選委員肯定。

其他包括三芝區福成社區發展協會辦理銀髮族開心農場、魚菜共生產業心療法、芝心箏樂團等，打造跨世代共融豐富活動，獲得績效組優等獎；新店區北宜社區發展協會則積極推動學校社區化、社區學校化，利用學校閒置教室辦理社區活動，獲得績效組甲等獎。

(中時 )