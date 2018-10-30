高雄》到底誰不尊重女性？游淑慧狂轟邱議瑩

2018年10月30日 16:44 中時電子報 戴安瑋

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在一場招商活動中，向企業喊話的內容，被民進黨立委邱議瑩扭曲及抹黃。對此，國民黨台北市議員候選人游淑慧表示，韓國瑜是拿「自己」開玩笑，宣示為了招商，他可以不惜一切。邱議瑩是拿「別人老婆讓人睡」來說嘴，誰才是不尊重男性、也不尊重女性、更不尊重自己？

游淑慧提供10月11日韓國瑜在女性挺韓國瑜之友會的原始錄影，表示當時韓國瑜表示，「未來如果提供10個工作機會，市長跟你握握手；提供一百個工作機會，抱你一下；提供一千個工作機會，我就親你一下；如果提供一萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺。」引來哄堂大笑，接著韓國瑜立刻補一句「是陪你泡茶聊天，大家不要想歪了。」

而邱議瑩是於10月27日在高雄市田園工廠協會的致詞，竟然扭曲成：「韓國瑜說，如果提供一千個工作機會，他就親你太太一下；提供一萬個工作機會，他就陪你太太睡。」到了Line群組發言又加碼變成，「要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」。

她說，有影片有真相，快看快分享，邱議瑩之流不護也罷，乾脆道歉就止血了，偏偏民進黨上下不撞牆不回頭，還要硬拗、硬扯女權！韓國瑜是拿「自己」開玩笑，宣示為了招商，他可以不惜一切。邱議瑩是拿「別人老婆讓人睡」來說嘴，誰才是不尊重男性、也不尊重女性、更不尊重自己？

(中時電子報)