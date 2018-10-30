南投縣11家醫院，增加夜間及假日門診

2018年10月30日 16:49 中時 廖志晃

從11月1日起，南投縣11家醫院增加夜間、周六門診服務，其中5家醫院也同時提供周日門診，部分醫院更延聘醫學中心醫師，開設平常日夜間門診，免除民眾奔波之苦；縣府衛生局長黃昭郎感謝醫學中心支援，讓南投縣整體醫療服務更臻完善，也期許更多優秀醫師來南投服務，守護民眾健康。

黃昭郎表示，因應一例一休規制度，各大醫院基於勞基法及成本考量，一度停辦假日及夜間門診服務；不過，健保署提高周六、日診察費用，解決假日人力成本等問題，轄內11家醫院11月起，全部開辦周六門診，另有5家醫院提供假日門診服務。其中，還有部分醫院與醫學中心合作，引進心臟內科、胸腔內科、免疫風濕科、感染內科、神經內科、神經外科等次專科醫師開辦平日夜間門診，保障民眾健康。

議員蔡宜助表示，竹山、鹿谷是傳統農業型態鄉鎮，人口老化，雖有區域醫院承擔照顧鄉親健康責任，但門診科別面臨缺乏醫師、次專科門診更是缺乏，致使鄉親必須長途跋涉到彰化、台中等外地就診，相當不便，如今引進醫學中心資源，並開辦夜間及假日門診，是民眾的福音。

縣議員張志銘則表示，偏鄉民眾長期以來忍受就醫不便的困擾，部分門診必須長途奔波到外縣市就醫，相當不方便，希望中央能正視這個問題，給予偏鄉醫療更多支持，照顧民眾醫療權益，也呼籲衛福部未來將醫學中心派遣醫師到偏鄉醫院支援服務方案制度化，並納入醫學中心評鑑考核，為偏鄉注入更多資源，改善偏鄉醫療品質。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，該院為提升醫療服務品質，配合健保署政策與制度調整，落實分級醫療，壯大社區醫療體系等目標，率先響應開辦周日、周六假日門診及擴增夜間門診科別，並與3家醫學中心及3家區域醫院尋求合作，也獲得眼科及耳鼻喉科到院開辦門診，讓服務科別更臻完善。

(中時 )