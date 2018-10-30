勞動力發展署創意造飛機大賽 創客夢想起飛

2018年10月30日 16:50 中時 盧金足

比誰飛機飛得久、飛得遠，而且還要比誰有創意！勞動部勞動力發展署中彰投分署與國立台灣工藝研究發展中心共同舉辦的「創意造飛機大賽」，由參賽者自行製作、自己飛，並以「創意最佳」、「飛行最久」、「飛行最遠」來選出獲勝者，除了比飛機製作工藝，也比創意發想，現場精彩有趣。

一百多年前，萊特兄弟設計並動手實作全世界第一台飛機，實現了人類飛行的夢想，是人類從發想到實踐的表率。

為發揚動手實作的創客精神及紀念這段飛行史，勞動部勞動力發展署中彰投分署與國立台灣工藝研究發展中心在南投縣工藝中心、草屯中山公園操場首次共同舉辦「創意造飛機大賽」，從創意發想、動手實作及飛行一手包，吸引大批親子及民眾到場加油。

競賽主要分「創意玩客組」及「親子同樂組」兩組。「創意玩客組」是由民眾以個人或團體身份參賽，以創意材料製作手擲飛行器，而「親子同樂組」則是為了鼓勵推廣創客精神、向下紮根，以2人一組(父、母親加上國小1至6年級學生)現場以飛機木製作飛行器。

其中創意玩客組是以創意、飛久、飛遠為評分項目，親子同樂組以飛久及飛遠來計算成績。

競賽天候、風速及創意發想等因素，考驗參賽者技術及反應，對於所有參賽者皆是一項具相當難度的全方位挑戰。

勞動部勞動力發展署中彰投分署陳瑞嘉表示，與國立台灣工藝研究發展中心合作，讓參賽者感受工藝技術之美及魅力，結合創客精神與TCN創客基地3大理念，「科技Technology X創新Creation X新視野New Vision」作為發想基礎。

提升參賽者設計、思考與解決問題能力，激發青年朋友創造力、想像力及實作力，期透過創意發想、動手實作方式，誘發民眾對於動手創造的樂趣，勇於實踐創意與創新思維。

(中時 )