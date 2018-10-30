理工學院士官長曾沒上進心被解僱 如今還是電機系助教

國防理工學院士官長周財德曾是冷凍空調學徒，曾因沒上進心被解僱，如今在軍中服役，甚至是電機系助教。（賴佑維攝）

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國防理工學院士官長周財德曾是冷凍空調學徒，曾因沒上進心被解僱，如今在軍中服役，甚至是電機系助教。（賴佑維攝）

國防理工學院士官長周財德年輕常惹事生非，高中都念不完。後來到冷凍空調公司當學徒，卻因沒上進心被解僱。後來周財德在理工學院服役，被碩博士包圍的他，開始進修，不但取得大專學歷，甚至還擔任電機系助教。

周財德表示，國中的時候就不愛讀書，常常結伴惹事生非，甚至連高中都讀不完，因此休學，後來到冷凍空調公司當學徒。他說，那時候很年輕，學什麼都很快，也被老闆委以重任，但老闆希望他完成高中學歷。當時周財德並不願意，老闆認為他沒上進心，因此將他解僱。

他說，被解僱後相當錯愕，但也因此讀完高中，畢業後自己創業開冷氣行。他說，當時覺得自己高中沒畢業也沒關係，也因為景氣好，冷氣行業績頻頻成長。但當兵後，因為水電專長進入理工學院的檢修小組，負責院內的水電維修。他說，當時雖然維修水電很厲害，但完全不懂「為什麼會故障」等原理。

當時學長跟他說，你不能只跟長官回報「修好了」，而要明白說出原因。周財德說，也因為在理工學院，周遭都是碩博士，也發現自己的渺小。為此開始向學長請教理論相關問題，後來因為景氣變差，也因為覺得環境不錯，決定從義務役轉服志願役。當時想自我挑戰的周財德，更考取資管系，並順利拿到學士學位。

因為周財德實務經驗豐富，電機系的室內配線實習課程，也被老師請來擔任助教。他說，從沒想過自己也有一天，可以對大學生授課，同時也感謝當初解僱他的老闆，讓他人生從此不一樣。

(中時 )

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