首屆視力保健比賽 24位小畢卡索展創意

北市衛生局和教育局合辦第一屆「My戶eye精彩繪 暑我最厲害」視力保健畫作徵選活動。（北市衛生局提供）

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北市衛生局和教育局合辦第一屆視力保健畫作徵選，學生透過畫作大展創意。（北市衛生局提供）

近視族OUT！北市衛生局和教育局合辦第一屆「My戶eye精彩繪 暑我最厲害」視力保健畫作徵選，以「暑假我最厲害的護眼戶外活動」為主題，邀請北市小學生大展創意，活動共選出24位小小畢卡索，30日由台北市長柯文哲親自頒獎，倡導護眼重要性。

人手一機的時代，小朋友近視機率大幅提升，為了鼓勵學童多到戶外活動，北市府衛生局以戶外活動為主題，舉辦首屆畫作徵選比賽，獲得熱烈響應，共計收到704件作品，由多位藝術領域專家加以評比，分為高年級、中年級及低年級等3組別， 此次共選出24位小小畢卡索。

評審委員表示，在24件得獎畫作中，逾半數是小朋友紀錄與家人同樂的場景，包含一起騎腳踏車、運動、露營及野餐踏青等主題，不但讓人感受孩子們在戶外活動的熱情，也透過豐富的色彩及構圖展現天馬行空的創意。

衛生局長黃世傑呼籲，家長有機會可以多帶著孩子一起從事戶外活動，遠離平板電腦及智慧手機；教育局表示，推動「853240幫我刪惡視力」護眼原則，鼓勵學童利用晨間與課後時間多到戶外活動，降低近視發生率。

衛生局表示，得獎畫作預計於11月起於北市立聯合醫院仁愛院區及中興院區進行為期一年的巡迴展覽，歡迎民眾前往欣賞孩子們的用心創作。

(中時 )

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