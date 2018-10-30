中山73影視藝文空間試營運 中市藝術電影推廣據點啟動

2018年10月30日 17:21 中時 陳淑芬

中山73影視藝文空間」規劃可容納36席的迷你放映廳。（陳淑芬攝）

位於中區中山路73號「中山73影視藝文空間」，將成為台中市藝術電影的推廣據點。（陳淑芬攝）

陳淑芬／台中報導

「懂生活的人會愛上台中！」台中市長林佳龍30日在「中山73影視藝文空間」觀賞試營運首播影片《咱的台中》台中空拍影片，他說，看完心裡非常感動，相信生活在這裡的人都能感受到台中的美好，「中山73影視藝文空間」將成為台中市藝術電影的推廣據點。

「中山73影視藝文空間」位於中區中山路73號，1樓為餐飲區及多功能藝文展覽區，2樓為會議室及迷你放映廳，可放映DCP數位拷貝，是台中首座以放映藝術電影為主的場館。儀式由文化部主任秘書陳登欽、台中市長林佳龍、新聞局長卓冠廷、台中市影視發展基金會執行長林盈志及議員江肇國等人剪綵。

林佳龍表示，市府推動舊城新生，提出大車站計畫、綠柳川的整治及文化復興等3支箭均已射出，啟動「中山73影視藝文空間」象徵完成打造台中成為電影城市的拼圖，透過活化再利用舊歷史建築、並結合電影戲院，就是舊城新生最好的文化復興。

文化部主任秘書陳登欽表示，藝術電影與小眾作品較不易於商業通路中呈現，台中市成立「中山73影視藝文空間」，期盼未來影視發展更加多元；卓冠廷表示，市府投入很多的資源在影視發展，「中山73影視藝文空間」將讓獨立電影、藝術電影或在地拍攝的作品被更多人看見。

(中時 )