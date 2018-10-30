小熊維尼の最愛 入秋最甜行程在桃園

(桃園自在遊提供)

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中時電子報
綜合報導

小熊維尼最愛的蜂蜜在哪裡？讓桃園自在遊特別企劃推出「秋冬最暖心遊程」－「【桃園自在遊】新屋海洋客家蜜蜂生態體驗一日遊」最甜行程，不止要療癒你的心，也溫暖你的胃！透過桃園自在遊官網，皆可報名參加。CP值爆表的活動行程有新屋海洋客家餐廳、充滿花卉的動物園生態咖啡廳、享受知名紅豆餅台式下午茶、精緻專業手作DIY以及品質第一新鮮蜂蜜體驗。

「蘭園養蜂園」來到這裡，不管大人小孩都玩得不亦樂乎。位於桃園市新屋區永安里，提供蜜蜂生態的解說、DIY、蔬果採摘等活動，讓入園的遊客獲得滿滿知識與美好體驗，第三代養蜂人連仁裕當初願意回鄉養殖蜜蜂的原因，認為這是一個延續生命的工作，人類與植物的繁衍都需要蜜蜂授粉，生命才能得以永續經營，並希望藉由公開作業的養蜂場將蜜蜂生態的知識傳遞給遊客，進而達到教育意義。不少學生團體會前往「蘭園養蜂園」參加生態之旅，透過專人的養蜂場宣導並進一步地傳遞蜜蜂生態對大自然的重要性，讓大小朋友對蜜蜂有更進一步的認識。

「永安61庭園咖啡」咖啡廳前身是老闆阿嬤的田地，因採收量不好再加上想要轉型，於是開啟創業之路。不過對於彩妝師出身的老闆與精品業的老闆娘來說完全是跨領域的挑戰，所有的餐點製作都必須從頭學習，室內室外的設計更是精心打造，全都是為了給予民眾一個舒適的用餐、休憩空間，無論是桃園在地人還是外地人，假日來桃園遊玩之餘不妨拜訪「永安61庭園咖啡」，療育的小動物以及舒適的放鬆環境讓你的假期更美好。

「淼大爺海鮮餐廳」老闆原本就是專業廚師,曾經轉戰桃園大園,後來選擇新屋,就是因為新屋水質佳,魚貨新鮮美味,尤其是新屋還是老婆娘家,還有一份人親土親的因素,最重要的是想要把自己的專業貢獻在這片人親土親老婆的故鄉。淼大爺是為兒子的名字中有一個淼字,所以取名淼大爺。同樣也為美食亮點的「七里香咖啡紅豆餅」讓你好好享受台式下午茶時光。

最後的景點「新屋海洋客家」全台唯一海洋客家休閒農業區、永安漁港過癮嘗鮮，觀海橋賞永安夕照，動態光雕點亮夜景、玩牽罟、吹海螺、石滬捕魚樂、綠色隧道自行車、漂流木公園，是全家人休閒娛樂的好去處。這次桃園自在遊特別企劃，最暖心遊程帶你逃離平時工作的煩囂，到桃園和我們一起療癒身心，感受最甜遊程吧！

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(中時電子報)

桃園自在遊
台灣哭哭！颱風地震也擋不住陸客… 不怕秋老虎報到！最「青」小旅行…

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