高雄》韓國瑜呼籲李永得一起為高雄打拼 希望邱議瑩靜下來一起努力

韓國瑜今（30）日接受中天、中視以及中時電子報專訪。（圖／取自中時電子報臉書）

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中時電子報
韓國瑜希望李永得一起為高雄打拼

韓國瑜今（30）日到中天電視台，記者問到對李永得幫邱議瑩說話有什麼看法？韓國瑜表示，李永得護自己的太太是天經地義，也非常尊重。但希望李永得應該對高雄充滿信心，不要唱衰高雄，應該舉雙手贊成發展高雄，不應該因為不同政黨就抹黑到底！也希望邱議瑩靜下來一起努力！

韓國於說，高雄是沉睡的巨人，希望所有高雄子弟能齊心打拼，不能連想像力都害怕，不能連大腦都萎縮，因為高雄有百分之百可以做首富，高雄有海港、農漁業，大家不要低估高雄，要把悲觀化為樂觀。

至於有醫界人士改挺陳其邁，韓國瑜說他完全尊重，誰支持誰在民主社會是常態，不會因為改支持誰就是壞人，若當選市長也絕對不會因為有政黨色彩就大小眼，只要來高雄創造就業機會，就心存感恩，一樣可以當朋友。

記者問關於第一支競選宣傳片點閱創高有何看法？韓國瑜指出，競選宣傳片沒有悲情、沒有意識形態，都是在宣傳高雄的好處、高雄的景點，充滿陽光、燦爛、希望、繁榮，希望大家多來高雄觀光。

韓國於特別說，做人不能像落水狗一上岸就抖起來，也不能忘記自己是誰，「我就是一個賣菜的」！

至於邱議瑩臉書被灌爆，韓國瑜說他一點辦法也沒有，也不是他我們可以控制的，說不定以後邱議瑩也會被肯定。韓國瑜強調，邱議瑩不是壞人，希望她可以靜下來，一起努力！

(中時電子報)

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