不怕秋老虎報到！最「青」小旅行 帶你細細品茗浪漫台三線

2018年10月30日 17:00 中時電子報 綜合報導

一年四季當中，應該有滿多人最喜歡氣溫適中的秋天，但也最怕一日天氣變化的秋老虎！桃園自在遊再度開起特別企劃，打造一日「青」心之旅「浪漫台三線~客味活魚料理 客庄茶鄉小旅行」，將桃園的茶廠們與最具時代感的客家村落老街，調配出完美一日小旅行。讓大家透過遊程，眼睛與心靈，身心都能體會到最清靜心靈的「青」與「靜」。

透過桃園自在遊，從今日到11/18，皆可報名參加。活動行程則是參觀大溪老茶廠、享用石門鮮活魚、三坑老街、大平紅橋、福源茶廠導覽及體驗手揉茶或磨茶粉。充實又不緊湊的行程，讓你能夠真正感受最清心的客家文化風情，以及最傾心的桃園茶庄之美。

行程裡的「大溪老茶廠」悠然開啟一場名為「品茗時光」的旅程。品茶香、品人文，茶廠裡的每一隅都使人沉醉。靜水池旁漫步，感受遠離都市的片刻寧靜；堆砌百餘片茶磚的普洱茶牆，啜飲一口歲月芬芳；曬書區放鬆，在文字的世界無須理會時間；茶書屋與友對坐，一同喫茶聊日常；別忘了在塗鴉本上揮灑畫筆，為這趟小旅行留下美好註記。

「石門活魚」因石門水庫水質非常潔淨，所以魚隻相當肥美，肉質也相當鮮美，石門活魚經過數十年來發展，從早期活魚三吃至現今活魚百吃，各活魚店家均有其拿手料理，也成為本地著名的特色。而「三坑老街」是個道地的客家村。昔日三坑子是河道上最繁華的碼頭之一，熱鬧非凡。老街範圍大致上以永福宮為聚落的核心，呈現外窄內寬的型態，饒富古味，保留客家的傳統特色，也是「大尾鱸鰻」、「愛讓我們在一起」等片拍攝地，相當值得一遊。

「大平紅橋」順著三坑鐵馬道可以直接騎到曾被票選為全國歷史百大建築的大平紅橋，座落在龍潭區三坑村，因全橋以紅磚構造，故名紅橋。這座橋樑建於西元1923年，由太平、三坑村民發起興建，在庄役場（區公所）的補助配合鄉民捐款，以及日本人捐贈之下，由大倉組營造場負責興建，採用與桃園大圳工事相同的清水磚為材料建造而成。橋身長約十餘公尺，跨越打鐵坑溪，曾是大平村民對外的主要聯絡道，共設有五座橋拱，造型優雅，迄今依然完整如初。目前大平紅橋附近已規劃為親水公園，是休閒的好去處。

最後的景點「福源茶廠」歷經台灣製茶興衰的桃園龍潭，全盛時期數百家茶廠林立，相繼關廠賣地，如今僅存的茶廠屈指可數。由古道走往福源茶廠，沿途田野丘陵的自然風光、斗笠上的客家花布、採茶人帶著竹編茶簍彎腰摘茶，構成一幅悠然愜意的茶園風情畫。1949年福源創辦人就地取材興建茶廠，現今廠內仍可見骨董級的歐洲製茶機具不停歇的運轉，轉出茶歷史的歲月軌跡。想要感受入秋最「青」心遊程，一同和桃園自在遊細細品茗浪漫台三線，趕緊進入「桃園自在遊」官網，到今秋最夯遊程-「浪漫台三線專區」有更多小旅行等你報名喔！

線上報名請前往以下網址。

(中時電子報)