關西事件後檢討急難救助 攸關生命及人身安全外館才予以協助

2018年10月30日 17:14 中時 陳建瑜

日本關西機場事件發生後，外交部經檢討後，今宣布即日起國人旅外須緊急救難協助時，以優先撥打桃園機場「緊急聯絡中心」為主，後續將逐案編號追蹤；另修訂《旅外國人急難救助實施要點》，增訂旅外國人遭遇在「生命及人身安全」時，外館才予以協助，並強調「不便困難不等於急難」。

外交部主任秘書李光章今召開「強化外館急難救助機制」改革方案召開記者會，並提出12項改革方案。

外交部修訂《旅外國人急難救助辦法》，重新訂定急難救助範圍。就第三條急難救助定義範圍，刪除原先「其他足以認定為急難事件，需駐外館處協助者」，改由「外交部及駐外館認定須予緊急協助者」。另外，就第七條可協助部分，刪除「儘速」補發遺失護照，並在最後一項增加「其他為維護旅外國人生命及人身之必要協助」，處理原「其他必要之協助」的漏洞。

李光章強調，一般性困難，如掉錢包、護照這類不能算是緊急危難，「不便困難不等於緊急危難」；外交部將在既有的LINE及APP優化，包含即時傳譯、附近定位等功能，協助民眾解決一般性困難，以減少急難救助電話。

此外，外交部將現有的桃園機場緊急聯絡中心定位為「Call Center」，優化其轉接功能及通報作業流程，在必要時可迅速擴增接聽能量，避免民眾等候。且將以逐案編號方便後續追蹤，通知地域司、相關外館提供必要協助。

李光章指出，目前桃機電話「0800085095」可轉接2線，未來若遇到重大災難時，將請電信商擴線，必要時還會請外交部內排班協助。

外交部將編列急難救助經費，一旦發生不可抗力或特殊重大災變，為協助及緊急安置國人，外交部未來將增加相關經費的編列，以提升緊急救援能量。今年外交部編列明年577萬，未來逐年調整。

(中時 )