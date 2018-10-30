在台灣就有的落羽松祕境 賞松泡湯行程一次get！

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中時電子報
綜合報導

冷冷的冬天來臨，是不是已經開始計畫要去哪裡泡暖呼呼的溫泉呢？桃園自在遊特別企劃「秋冬最暖心遊程」-「楊梅落羽松秘境，溫泉饗宴一日遊」帶你前往桃園楊梅，暖心一日遊，即日起即可報名。

行程裡的「日觀休閒農場」最先印入眼簾的就是一大片蓊蓊郁郁的落羽松, 深綠、淺綠、嫩綠交織出生機盎然的景色，漫步在園區，吹來陣陣的花草香，在錯落有致的樹林裡，尋覓宮崎駿大師的龍貓場景，重溫童年寧靜的鄉間景色。

接下來的重頭戲「東森山林美人湯」東森山林引以為傲的「山林美人湯」，為無色無味的深層碳酸氫鈉泉，富含豐富鐵質和礦物質，具有滋潤美白肌膚的功能，因此又有「天然化妝水」之稱，富有黃金之泉、美人之湯的美譽，為酒店極大的特色之一；每個房間皆設有專屬湯屋設計，盡享沐浴泡湯樂趣。佔地750坪的金SPA會館，結合健身休閒、溫泉與SPA芳療的多重機能，為調養身心靈休憩的沉潛之處。

「麗多花鳥寵物互動園」大自然就是最棒的教室！園區內有沙坑、攀岩區、鞦韆滑梯等各項兒童設施，還有麝香豬、鸚鵡、白天鵝、喜樂蒂、巨型貴賓等可愛動物提供觀賞與互動，讓孩子們從互動中瞭解如何愛護與認識動物。

最後的景點「幸福桃花園生態步道」占地1萬6千坪的「幸福桃花源生態步道」更為大自然動植物的生態奧秘境地，多達24個獨家生態景點等待旅人的蒞臨探訪，在自然環境中與親友闔家共享歡樂愜意的閒適時光。是一座充滿原始自然的純淨環境與心靈舒緩的度假聖地。

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(中時電子報)

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