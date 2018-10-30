雲林》10公投綁大選 張麗善表態挺「以核養綠」

2018年10月30日 17:24 中時 楊佳穎

年底10公投綁大選，國民黨雲林縣長候選人張麗善今與「以核養綠」公投領銜人黃士修共同召開記者會，張麗善表態支持「以核養綠」案，呼籲支持者在11月24日大選中領取公投票，在第16案蓋下同意章。

張麗善競選辦公室發言人周柏吟表示，張麗善一向主張「讓雲林人留下來、讓雲林人富起來、讓雲林人回得來」，在這前提下，以核養綠才能確保供電充足，為經濟發展作後盾，才能讓雲林人安心發展；再加上當前為彌補電力不足，火力全開導致空氣嚴重汙染，以核養綠才是對環境最友善的發電方式。

張麗善則說，黃士修9月時以非常堅定的意志在中選會門口絕食，表達對中選會執法不公的抗議，才順利讓公投成案，而在綠能發展同時，取消所有核能發電是不可能行的，「無煤家園」已成為全球的國際趨勢，要達成無煤家園必須要有穩定的基載電力。她進一步說，民進黨貿然推動新的能源政策，導致台灣缺電、火力全開，迫使台灣人在缺電與空氣汙染威脅下度日。

張麗善強調，沒有穩定的基載電力，就沒有穩定的經濟發展，更無法吸引外資長期投資，在缺乏經濟發展的情況之下，台灣不可能有未來，青年人的薪水也不可能會漲。

她接著指出，長久以來工業與民生電力的低電價，是台灣經濟發展的基礎，現在民進黨要改用大量天然氣、火力發電與不穩定且高價的風力及太陽能發電，將一舉破壞民生經濟發展的基礎，未來電價若漲，人民生活會過得更苦，工業商業用電若漲，將提高年輕人創業的門檻。因此，張麗善主張保留核能發電，讓台灣有穩定的電力供應，海外投資才敢進來，進而帶動經濟發展。

黃士修表示，以核養綠公投成案得來不易，過程中受到中選會多次違法打壓，又傳出民進黨高層已經內定要作弊，把以核養綠公投給搓掉，拒收志工辛辛苦苦拿到的幾萬份連署書。在絕食作戰和法律行動之下，終於迫使中選會放手，爭取到以核養綠公投合併大選舉行。

黃士修表示，公投最後一個月的挑戰，是要讓一千多萬選民知道，11月24日有公投票可以投，而第16案以核養綠公投，更是決定台灣人未來的關鍵一票。為此，黃士修呼籲朝野各政黨的縣市長、議員候選人，都應該清楚表態立場，並告訴自己的支持者，到底要不要擁抱非核家園的神主牌？

(中時 )