超霸氣！台中豪宅流行我家有千坪大花園

富邦建設興建的「天空樹」建案，全案設計出自日本建築大師伊東豊雄之手，2000坪打造為住戶專屬的私人庭園。（盧金足翻攝）

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盧金足
寶輝建設預售案「City Park」，由國際建築團隊操刀設計。（盧金足攝）

台中市的豪宅流行住在森林、花園裡！不只地 段好、住家坪數大，連公共空間的庭園都要大到像公園！

品牌建商，包括寶輝「City Park」、富邦「天空樹」、「精銳博」、雙橡園「1812」社區私人花園都有達千坪之廣。

寶輝建設推出的最新預售案「City Park」，主打是單元二重畫區內首座請到國際建築團隊操刀設計的指標個案，1600坪的基地面積，釋出1300坪作為社區私人的英式花園廣場，建蔽率僅約18％，用不到300坪蓋房子。

富邦建設在國美館特區推出的國際建築豪宅案富邦「天空樹

」，全案設計出自日本建築大師伊東豊雄之手，強調與自然共生「有機建築」；基地面積共約2755坪，建蔽率約17％，其餘約2000坪打造為住戶專屬的私人庭園。

「天空樹」私人庭園保留有大面積自然覆土，遍植有肖楠、樟樹、山櫻花、杜英、黃楓、桂花等近兩百棵植栽，涵養有一座近400坪的生態水池以及環湖步道，森林般的湖泊生態綠野，讓社區充滿大自然芬多精。

此外，精銳建設位於單元二龍富十路與新富二街口，以8％超低建蔽率成功聚焦市場目光的「精銳博」，緊鄰2000坪兒童公園，周邊完整街廓超過4300坪，基地2377坪僅取350坪建築面積使用，私人花園近2000坪，園內400顆喬木大多來自精銳樹木銀行多年珍藏，與巨石相呼應形成天然園林景觀。

(中時 )

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