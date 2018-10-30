快活不下去！2800位漁民將集結遊行抗議蔡政府

漁民自救會11月6日將到台北遊行抗議政府的漁業政策，預計來自全國各地2800名漁民參與。圖為東港捕獲第一鮪。（潘建志攝）

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漁民自救會11月6日將到台北遊行抗議政府的漁業政策，預計來自全國各地2800名漁民參與，其中屏東東港和琉球漁民就有2200人，聲勢最浩大。琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，因被蔡政府的勞工政策、遠洋新法逼得走投無路，漁民才會大團結走上街頭。

此次抗議包括東港、琉球、南方澳、基隆、台東、中部等地的漁民都會參加，目前共54台遊覽車約2800人，其中以東港及琉球漁民最多。蔡寶興表示，此次參加者遠洋、近海、沿岸漁民都有，罕見的大會師；部分漁會因政府打壓、摸頭，否則參加人數會更多。

自救會共提出4項訴求及9項提議案，訴求包括守護主權和漁民海上作業權益、修改不合理法規、反對執法過當、抗議罰金過高；提議案內容則包括太平島及沖之鳥礁周邊海域派艇護漁、遠洋漁業條例罰則太重、漁業勞動不宜適用勞動基準法等。

蔡寶興說，過去包括太平島、沖之鳥等海域，是我國近500艘漁船賴以維生的漁場，蔡政府卻不斷限縮，無力又不願護漁，漁民收入不斷下降；加上不顧漁業長期出海的特殊性，不斷以勞基法箝制漁民，執法過當罰金過高，漁民已快活不下去。

他說，政府漁業政策應該先與漁民溝通後再制定，但現在卻迫於外國壓力打小孩給外人看，或官員在辦公室空想，制定法令已嚴重影響漁民生計。沒能力開發漁場，反而拖累、嚴罰漁民，大家只能組織起來爭取上街頭爭取權益。

(中時 )

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