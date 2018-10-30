玉井國小提琴社暖心師 周周來回兩百公里教課

2018年10月30日 17:07 中時 劉秀芬

玉井國小老師、家長與小提琴社團老師張伊琳（左一）帶學生至社區演奏中西名曲娛樂阿公阿嬤。（劉秀芬攝）

每星期三下午社團時間，玉井國小校園就傳出陣陣小提琴樂聲，近3年來沒有間斷，小提琴社團學生連續兩年參加衛武營全國音樂大賽，都獲得亮眼成績，可說是小提琴老師張伊琳每周遠從屏東佳冬至玉井教學最開心的事。

佳冬距玉井100多公里，小提琴老師張伊琳由先生開車載她來上課，每周像侯鳥般如期報到，加上暑假班、帶學生去比賽、表演，這音樂教學之路累積起來已經可環島25圈，但張伊琳與先生甘之如飴。

張伊琳曾在美國學兒童音樂教育，回台後在高雄教音樂，退休後於友人請託下，到屏東山區部落小學教提琴。某次她以前音樂班學生家長發現她在偏鄉小學教課，於是邀她到玉井幫孫子上課，張伊琳盛情難卻，推說人數夠就去，沒想到玉井國小家長們熱情響應，張伊琳從此每周展開來回兩百多公里的教學之路。

玉井國小地處山區偏鄉，全校人數400多人，舞獅、八極拳社團略有名氣，近3年來在校長江隆安、老師、家長們的支持下，參加小提琴班學生人數也增加至3班20多人，經常獲邀參與地方節慶活動演出、到社區演奏中西名曲娛樂阿公阿嬤。今年陳志剛、溫心妤、廖衣涔、徐培筑也獲衛武營全國音樂賽小提琴四人齊奏中年級組優等，曾閔羿獲小提琴獨奏國小三年級甲等。

玉井國小老師、學生家長談起張伊琳，對她的愛心耐心都讚譽有加。問張伊琳大老遠到偏鄉教課辛不辛苦，她說起教課的過程、可愛認真的學生、未來的教學計畫，眼裡都散發著光芒。

(中時 )