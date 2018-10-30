紙漿穴盤減塑、省人力 蔬菜生長還快一倍

使用紙漿穴盤，播種後直接將穴盤放置田畦上，便完成定植。（游昇俯攝）

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農業上育苗使用的塑膠穴盤，每年估計約需消耗掉1000萬片，為了減塑環保，農委會花蓮區農業改良場與興中紙業公司合作，開發「多功能紙漿穴盤」，不僅大幅減低菜苗定植的時間及人力，還有抑制雜草、病蟲害的附加效果，減輕農事管理負擔，讓蔬菜生長較使用傳統塑膠穴盤快上一倍。

花蓮農改場助理研究員林文華表示，紙漿穴盤為每片五乘五、共25穴設計，穴與穴間距10公分，適合各種小葉菜類蔬菜育苗使用，播種時可將三片穴盤堆疊，使用自動播種機，讓介質填充及播種工作一次完成。

他指出，傳統使用塑膠穴盤，育苗後要定植，便須從穴盤上逐苗取下，於田畦上挖穴、種下、覆土，才算完成定植；使用紙漿穴盤，播種後直接將穴盤放置田畦上，便完成定植；使用紙漿穴盤，定植效率是傳統方法的15倍以上，換算所需人力工資，只要傳統方法的9分之一，大幅節省時間及人力成本。

林文華更表示，紙漿穴盤定植時直接覆蓋畦面，還能抑制雜草萌發，穴盤吸水，約30至40天即能全部分解，直接成為土壤的養分，從育苗到採收不須額外人工介入，故具有農業減塑、舒緩勞力不足等優點。

試用紙漿穴盤兩個月的花蓮有機農場場主廖中豪表示，他種植十字花科葉菜，傳統以塑膠穴盤育苗三周，定植後還要五周才能採收，但用紙漿穴盤，菜苗直接置於田畦上生長，可直接穿過穴盤扎根，且穴盤分解後成為土壤肥份，故蔬菜播種後只要四周即可採收，生長速度加快了一倍。

他並說，嗜吃十字花科葉菜的蚜蟲畏光，通常會躲藏在葉背，因紙漿穴盤為米白色，會折射光線，他試用時發現穴盤還有驅蟲的功能。

花蓮農改場代理場長蔡宜峯則表示，傳統塑膠穴盤每張約7元，紙漿穴盤研發第一年生產20萬片，每張20元，未來量產達百萬片以上，有望將成本壓到與塑膠穴盤相當；目前農委會計畫於宜蘭、花蓮地區推廣，將會補助50%差價。

(中時 )

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