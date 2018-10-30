台中旅展11／9登場麗寶樂園推2折爽玩價

2018年10月30日 17:34 工商 曾麗芳

台中國際旅展11/9登場，緊鄰台中花博園區的麗寶樂園渡假區，結合主題樂園、飯店、賽車場、摩天輪、outlet等多元娛樂項目，台中旅展聯合推出百元限量月光票、天天玩樂園門票不到6折的水陸暢遊卡；福容大飯店星級餐券下殺6折，自助百匯再贈送下茶券，平均每張799元。

此外，麗寶樂園渡假區為歡慶國際賽車道11/1亮相，台中旅展史無前例推出2折驚喜價，當日消費滿3,000元，可再獲得抽獎券1張，有機會抽中樂園門票、密室逃脫、卡丁車體驗券等各項優惠好禮；無法親臨現場購票，11/1起渡假區官網，也貼心設有線上旅展專區。

台中旅展熱門商品，首推排隊秒殺的「雙人探索月光套票299元」買1送1，每日限量1,000張，還有6折起的「天空之夢」摩天輪、探索親子套票等；想要感受疾風呼嘯的駕駛樂趣，全台唯一通過FIA/CIK國際認證的麗寶國際賽車場，旅展期間也推出5折「卡丁4人套票」，每人不到500元即可駕馭義大利原裝進口的SODI卡丁車。麗寶強調，限量推出的各式玩樂券，不分平假日，跨年、寒假春節都可使用。

被網友票選為花博必遊週邊景點的麗寶樂園渡假區，這次花博展期中，麗寶樂園不僅大方提供近1,500個車位，民眾也可善用位於渡假區內，由市府提供的免費接駁專車往返花博園區，渡假區至后里馬場園區、外埔園區車程皆不到10分鐘，后里馬場園區有全台唯一百年花馬樂園、千株蘭花爭艷的花舞館，外埔園區的智農館更是第一個以台灣農業為主題的大型展覽，打造獨一無二的「植物方舟」，賞花博還可順遊玩麗寶。

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