台中旅展11／9登場麗寶樂園推2折爽玩價

友善列印
工商

台中國際旅展11/9登場，緊鄰台中花博園區的麗寶樂園渡假區，結合主題樂園、飯店、賽車場、摩天輪、outlet等多元娛樂項目，台中旅展聯合推出百元限量月光票、天天玩樂園門票不到6折的水陸暢遊卡；福容大飯店星級餐券下殺6折，自助百匯再贈送下茶券，平均每張799元。

此外，麗寶樂園渡假區為歡慶國際賽車道11/1亮相，台中旅展史無前例推出2折驚喜價，當日消費滿3,000元，可再獲得抽獎券1張，有機會抽中樂園門票、密室逃脫、卡丁車體驗券等各項優惠好禮；無法親臨現場購票，11/1起渡假區官網，也貼心設有線上旅展專區。

台中旅展熱門商品，首推排隊秒殺的「雙人探索月光套票299元」買1送1，每日限量1,000張，還有6折起的「天空之夢」摩天輪、探索親子套票等；想要感受疾風呼嘯的駕駛樂趣，全台唯一通過FIA/CIK國際認證的麗寶國際賽車場，旅展期間也推出5折「卡丁4人套票」，每人不到500元即可駕馭義大利原裝進口的SODI卡丁車。麗寶強調，限量推出的各式玩樂券，不分平假日，跨年、寒假春節都可使用。

被網友票選為花博必遊週邊景點的麗寶樂園渡假區，這次花博展期中，麗寶樂園不僅大方提供近1,500個車位，民眾也可善用位於渡假區內，由市府提供的免費接駁專車往返花博園區，渡假區至后里馬場園區、外埔園區車程皆不到10分鐘，后里馬場園區有全台唯一百年花馬樂園、千株蘭花爭艷的花舞館，外埔園區的智農館更是第一個以台灣農業為主題的大型展覽，打造獨一無二的「植物方舟」，賞花博還可順遊玩麗寶。

(工商 )

在台灣就有的落羽松祕境 賞松泡… 台南在地農特產研發 16款西拉雅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。