早上總是起不來？小心可能得了這種病

2018年10月30日 17:25 中時電子報 吳映璠

天氣漸涼，早上起床是不是變得越來越困難？不過小心，如果你長期都無法離開溫暖的被窩，很有可能是得了「起床困難症」（Dysania）。

據英國廣播公司（BBC）報導引述自皇家精神科醫師學院（Royal College of Psychiatrists）的薩爾特博士（Dr. Mark Salter），起床困難症是一種早上無法離開被窩的症狀，儘管醫學上尚未正式承認，不過症狀並不只是愛睡覺或是懶散而已，有些患者甚至數日都不願下床，想到起床就焦慮，有些人甚至起床後就會「極度」想窩回棉被裡。

薩爾特說患者離不開被窩的情形，通常是源自於沮喪的情緒。他指出患者不會被單獨診斷出起床困難症，這種症狀出現可能是某種疾病的徵兆，例如憂鬱症或是慢性疲勞症候群（Chronic fatigue syndrome，CFS）。

不過薩爾特也表示一般人常將起床困難症與戀床癖（Clinomania）搞混，所以他通常會問患者有沒有其他症狀，例如睡眠障礙、昏睡，或是清晨早醒（Early morning awakening），這些都可能與憂鬱症有關。他指出有些重度憂鬱症患者可能連喝水的力氣都沒有。

如果你不確定昏睡的狀況是不是比之前更嚴重，醫生建議可以試著改變作息，一般成年人正常睡眠時間應是6至9小時，試著在規律的時間上床睡覺，心情放鬆也很重要，睡前泡澡、瑜珈，甚至是性行為都可以幫助睡眠。如果上述這些症狀都沒有，那就可以安心不是起床困難症了。

(中時電子報)