選司機還是選器官？乘客叫車要求「肺部沒尼古丁」

2018年10月30日 17:28 中時電子報 莊楚雯

原來小黃不僅能預約、刷卡，還能這麼客製化！有位開計程車網友在《爆廢公社公開版》PO出乘客的叫車要求，備註欄竟寫著「要帥一點」、「肺部不能有尼古丁」等，不只司機們看了無言，連網友們也直呼這些是想幹嘛「是在徵男友、選器官是不是？」

照片中，一位新北市新莊區的林小姐指定「要帥一點的司機，去確認」；另一位則指定無菸車「要求肺部沒尼古丁、焦油者，從未抽菸的隊員承接，張小姐，去確認」，文章一PO出後，其他司機們也把自己遇過的奇葩遭遇拿出來分享，「我要會開快車的年輕人到中年人年紀之間」、「想摸司機的下體，我男的，陳先生」還有一名喵小姐在備註欄警告「有兩隻大型獒犬去台東來回，具攻擊性，司機自行承擔風險」，讓大家知道，這年頭小黃司機不好當啊。

對此，網友們還有樣學樣，紛紛留言叫車，「指定單身30cm帥哥司機，今天晚上要有空，x小姐，去確認」、「我要指定25歲以內，身材勻稱，顏值高C罩杯，有兼差的」、「肺部沒有尼古丁~可是胃部有馬丁尼沒關係」、「是要叫床還是叫車?」、「要求身體勇猛能解一夜飢渴的，蕭小姐，去確認」。

還有人以司機視角回應「『小姐，這個是上個月我員工體檢的胸部斷層片子，妳先看一下......』這什麼鬼啦！」、「林小姐要牛郎，張小姐是要驗屍嗎」。

(中時電子報)

翻攝自《爆廢公社公開版》

翻攝自《爆廢公社公開版》