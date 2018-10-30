駁斥不實訊息 法國在台協會：沒有因婚姻平權而崩垮

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對於網路流傳法國遊行廢除《同性婚姻法》，法國在台協會今在臉書上表示，所有調查數據一致顯示，法國絕大多數民衆都支持婚姻平權，同性婚姻已經融入人們的日常生活，法國社會並未像某些有意人士所說的，因婚姻平權法的通過而崩垮。

法國在台協會指出，他們毫無意圖介入必須由台灣人自己作出決定的民主辯論。但一個健康的民主辯論必須基於事實 。面對近來有人在網路上散佈關於法國的不實消息，不管其是出於無心的或是蓄意的，都讓我們覺得有必要作出一些事實陳述。

法國在台協會說，法國在2013年4月23日正式通過《同性婚姻法》。從那時到現在，已有4萬對同性情侶選擇結婚，約每年7000對，佔結婚人口的3% 。

法國在台協會強調，讓所有人都可以享受婚姻的權利，不論個人的性傾向，證明了社會對人權以及家庭價值的重視。此外，法國總統馬克宏在2017也聲明「我將無有分別地捍衛所有的家庭。因為相愛的兩個男人，一起撫育小孩，也是一個家庭。因爲相愛的兩位女性，共同養育小孩，也是一個家庭。」 這個法律是為了保障公民之間的平等和強化法國社會凝聚力而制定的，現在已經完全達到當初設定的目標。

網路流傳2016年10月在羅卡迪羅廣場的遊行事號稱20萬人。不過，法國在台協會表示，這是反婚姻平權人士最後一次在法國舉行的重大遊行，根據警方的統計，人數在2萬4000人左右。從那時到現在，如所有民主社會一樣，有關婚姻的許多辯論仍持續進行，但類似的反同重大遊行，一個也沒有！

(中時 )

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