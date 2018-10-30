空污嚴重！肺癌居癌症死亡之冠！農漁民長者健檢護健康

農漁民健檢特別加強肺部檢查項目，採用高科技儀器256切電腦斷層掃描儀(CT)。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

醫療科技日新月異，人們壽命延長，據內政部調查，國人的平均壽命為80.4歲，然空污日益嚴重、農漁民工作也辛苦！新北市政府為關懷農漁民長者健康，近年農漁民健檢特別加強肺部檢查項目，採用高科技儀器256切電腦斷層掃描儀(CT)，為農漁民長者健康把關，早期發現、早期治療並透過長者現身說法。此項健檢累計參加人數已突破6萬人次。

市長朱立倫表示，為了照顧農漁民長者，新北市辦理全國唯一的農漁民長者健檢服務，這項專為農漁民「量身訂做」的免費健康檢查，自開辦以來到今年受惠者超過6萬餘人次。今年度檢查項目除了有高科技低劑量肺部電腦斷層掃描(單項市價5~8仟元)外，也包含一般檢查、理學檢查、血液生化檢查、肺功能檢查、X光骨骼密度測定。

由於空污的問題日益嚴重，癌症躍居國內十大死因之首，而肺癌又居癌症之亡之冠。我們健檢使用的低劑量肺部斷層掃描，可用來檢測許多癌症和發炎現象，是一種準確、快速、無痛、非侵入性高科技設備，尤其對肺臟檢查更顯功效。許多長者受惠於此項健檢，及早治療恢復健康。

農業局表示，在健檢完成後，新北市立聯合醫院至各地區農會發放檢查報告書時，由醫師講解健檢結果及健康諮詢。若檢查出疾病，新北市立聯合醫院專為農漁民長者開設特別門診，長者只需透過預約方式即可至醫院就診，節省等候時間。今年度預定受檢人數為5千人，在低劑量肺部斷層掃描項目，105年度受檢人數4751人陽性率10.2%，106年3566人陽性率21.3%，今年度(107)至10初已發報告2804人陽性率為19%。

(中時電子報)

朱立倫市長訪視長者肺部檢查低劑量電腦斷層。（新北市農業局提供）

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