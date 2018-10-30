南投》里長選舉也拼場 千戶里民競總成立來了近300人

2018年10月30日 18:15 中時 楊樹煌

▲里長選舉拚場面，東門長候選人江茂圳競總成立幾將會場擠爆，創下里長選戰少見的熱烈人潮場面。（楊樹煌攝）

▲因人潮匯聚，讓里長候選人江茂圳為招呼熱情支持者，裡外忙進忙出，忙得不可開交。（楊樹煌攝）

最基層里長選舉也拼場，埔里鎮東門里長候選人江茂圳競選總部30日舉行成立大會，埔里國際山明獅子會、南投縣觀光旅遊協會、埔里民防中隊、土地公廟會員及里民近300人到場，幾將會場擠爆，創下里長選戰少見的熱烈人潮場面。

埔里鎮今年里長選舉競爭激烈，33里中只9個里是同額競選，成功里有5人同時參選、廣成、一新有兩里是4人競選，東門、籃城、大城、枇杷及南村等5里則是3人競選之局，因而形成里長競選總部成立，也出現拚場的情形。

埔里鎮東門里長候選人江茂圳，因里內有3人挑戰里長競選，由於其曾任山明獅子會長、縣縫製裝飾品製作工會理事長、南投縣觀光旅遊協會理事、埔里民防中隊分隊長及昭明宮副爐主等團體，今天競選總部成立，其曾參與的各團體與寺廟成員全都熱烈與會捧場，形成會場內滿是人潮的盛況。

由於人潮熱鬧滾滾，不僅擠爆會場，連北辰街道上也站滿熱情支持民眾，會中縣議會副議長潘一全夫婦、埔里鎮長周義雄、埔里鎮農會理事長江林秉及鎮長、議員、鎮代候選人也都到場加油打氣，內外高呼「凍蒜」聲四起，形成里長選舉僅見的熱絡氣氛。

江茂圳並在會中並大談政見與抱負，強調如能當選，將會致力里的老人關懷、長照居家醫療及在集會所開辦低中高年級學生課輔、強化里書畫、揷花等各項才藝技能研習；在民生治安上會配合分局強化治安死角巡邏與里環境衛生綠美化；另在民眾有陳情糾紛事件，會請律師協助，全力完成各項協商事宜，確保里民權益。

(中時 )