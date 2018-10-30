計程車運將躲車內猛尻「排檔」　女乘客當場嚇哭

2018年10月30日 18:00 中時 李怡萱

伍男被逮後坦承「一時性起」，警方訊後依公然猥褻罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。（李怡萱翻攝）

伍男被逮後坦承「一時性起」，警方訊後依公然猥褻罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。

基隆市一名伍姓運將昨（29）日將車停在麥金路婦幼福利站候車處，對著路過的貌美女乘客手淫「尻排檔」，女性民眾嚇得當場哭出來，被路人拍照後PO在臉書社團。警方獲報後，立刻循線找到運將，伍男今被逮後坦承「一時性起」，警方訊後依公然猥褻罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。

伍姓運將昨日下午2時40分左右，在麥金路婦幼福利站候車處停車在車內休息，看見姿色貌美、身著短裙的女性民眾，一時控制不住，竟直接對著路人猛打手槍，由於伍男動作激烈，汽車隔熱紙顏色又不夠深，離譜行徑被一覽無遺，嚇壞不少路人。

警方表示，伍男所駕駛的計程車是靠行車輛，承租的廖姓車主則表示，車子當天是借給伍男購物使用。專案小組今中午在暖暖區找到伍男，他坦承因一時性起，才會在公車站牌前車內手淫，對於驚嚇到女性民眾，深感懊悔。

伍男經警方詢問後，坦承一切犯行並配合到案說明，並供稱是因一時性起，才會在公車站牌前車內手淫，沒想到會驚嚇到女性民眾，全案依刑法公然猥褻罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

(中時 )