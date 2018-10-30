台南在地農特產研發 16款西拉雅專屬甜點上菜了

2018年10月30日 17:56 中時 莊曜聰

甜點都是以台南農特產開發，吃得到在地美味及特色。(莊曜聰攝)

5間店家各有3款特色甜點，等著民眾來嘗鮮。(莊曜聰攝)

西拉雅國家風景區管理處與高雄餐旅大學合作，運用台南在地出產的咖啡、龍眼、牛奶、芒果、椪柑、蓮子等農特產，開發出16種風味甜點，並遴選5間特色店家授權製作，每家都有專屬的3款口味，遊客上山遊玩時不但能品嘗美食，還能帶走最道地的伴手禮。

西拉雅風管處處長張隆城表示，東山175咖啡公路聞名全台，有咖啡就少不了美味甜點，加上台南農產品豐富，因此有了研發專屬甜點的想法，3月起與高雄餐旅大學團隊、特色店家合作，以農特產為食材製作甜點，用創意替菜單增色，也吸引更多遊客前來。

5間店家分別是白河關子嶺的岩頂自然休閒坊，東山咖啡公路周邊的龍湖山生態農莊、崁頭山咖啡、五隆園咖啡民宿、仙湖農場，業者有的以生態旅遊為特色，有的是咖啡高手，有的以美食聞名，現在又多了甜點可供選擇，服務再升級，也更具話題性。

店家在高餐團隊指導下，每家都學會了3款甜品，還有西拉雅風管處專屬的蓮蓉羊羹伴手禮，今天下午舉行成果發表會，Show出滿滿一桌的美味甜點，包括焦糖鳳梨千層派、桂圓咖啡乳酪塔、義式奶酪佐柑橘凍、法式荔枝軟糖、芒果奶酪蛋糕捲等，讓人食指大動、垂涎欲滴，想要集滿16款甜點，可得規畫一趟小旅行，喝咖啡、吃甜點、泡溫泉，一次全體驗。

西拉雅風管處表示，蓮蓉羊羹在5間店家皆可預購，民眾如果想嘗試甜點的好滋味，可向個別店家洽詢。

(中時 )