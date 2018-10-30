《中時晚間快報》大放送！ 教部明年8月發育兒津貼 每月2500元

2018年10月30日 17:54 中時電子報 綜合報導

◎大放送！ 教部明年8月發育兒津貼 每月2500元

教育部推動準公共幼兒園政策，到目前為止共有275家、36％符合條件的私幼與政府合作，成為準公共幼兒園。教育部表示，明年8月起，2至4歲小朋友未讀公幼、非營利或公共化幼兒園者，政府將發放育兒津貼每月2500元，直接將錢匯到家長帳戶。

◎年改案軍、教16000件訴願 全軍覆沒

軍公教年改約有33萬3000人權益受損，部分軍、教人員向行政院提出訴願，但政院已審查的1萬6438多件訴願案全數沒有成功，其中9成被駁回，1成不受理，行政院訴願委員會表示，包括被駁回及不受理者，都可以提出行政訴訟救濟。

◎下月川習會若談不攏 美揚言對陸貿易戰全面開火

美陸峰會下個月會面如果未能就貿易糾紛達成妥協，美國或宣佈對所有進口自中國的產品加征關稅。

◎葡萄不憤怒Legacy開唱 MV尬戲小葡萄

「葡萄不憤怒」推出新單曲〈陪我到永遠〉，日前拍攝MV，找來四個「小葡萄」扮演他們的童年，他們笑說：「真的看到童年的自己。」導演妝髮造型攝影全都和朋友一起弄，現場大朋友小朋友玩得不亦樂乎，沒想到居然火速在三小時內就拍好了所有需要的畫面，相當順利。

(中時電子報)