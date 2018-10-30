謝文進指當選市長購置3台高壓清溝機 讓全市溝通

2018年10月30日 18:19 中時 羅浚濱

平時就有走路運動習慣的新竹市無黨籍市長候選人謝文進，30日上午和傍晚帶領著年輕團隊到十八尖山，爬山兼拜票，很多市民見到謝文進，都給予熱情回應。謝文進強調若當選市長將購置3台高壓清溝機，讓全市保持水溝暢通，下雨時不再堵塞造成淹水。

謝文進表示，上次他跟前市長林政則一同來爬十八尖山，林給他很多選戰策略建議，同時針對未來的施政提供很多具體的概念與做法。

謝文進說，林政則市長任內可以獲得七成以上市民的認同，並連續獲得多次五星級市長的肯定，是因林是真正有做事的市長，在歷任市長的政績更是第一名。

謝文進說，他每次在爬十八尖山時，都會反覆想起林政則對他的市政指導，11月24日若有機會擔任新竹市長，一定會繼續向林政則請益。

謝文進提到很多市民反映社區鄰里水溝建設以及清洗堵塞的水溝問題，認為一個號稱進步幸福的新竹市，市府在清洗水溝這項公共服務委外執行，委外廠商只有一台高壓噴水清溝機，無法定期及及時處理全市溝通問題。

謝文進指出，他如當選市長，將購買3台高壓清溝機，讓三個行政區都能有清溝機，隨時可以清洗社區鄰里馬路的水溝，保持水溝暢通，下雨時不再堵塞造成馬路淹水。

謝文進說，如果新竹市政府這四年來不要亂花公帑，早就可以買好幾台來為民服務，希望民11月24日用行動來解決民怨，用選票來支持他當選市長，他一定會以市民的權益優先，絕對不亂花錢來行銷包裝自己。

(中時 )