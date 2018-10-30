陳其邁小編惹議 徐巧芯：遇選民反映應當成好意

2018年10月30日 18:19 旺報 潘維庭

民進黨高雄市長候選人陳其邁的宣傳車被民眾建議轉小聲量，但小編竟回應「那就帶耳塞」，引發不滿，國民黨台北市松山信義區市議員徐巧芯30日認為，這顯示其競選團隊極度沒有同理心。也認為應把反映看法的民意當成好意，而不是惡意的針對。

徐巧芯說，這樣的經驗自己也有過，「但我們的作法跟想法與陳其邁小編完全不同」，她說，還宣傳車剛上路沒幾天時，雖然早就把聲音調的很小，避免吵到民眾，但由於很多巷弄狹小，行經時還是會有點吵，仍有一、兩位選民向我反映，希望能關閉或者調更小聲。

因此，徐巧芯表示，自己團隊馬上把宣傳車調整為成「在大馬路上開小聲，進巷弄關閉為無聲」，至今一直維持，「再也沒有人跟我反映太吵」。

她認為，選舉使用宣傳車，當是希望讓更多民眾有印象（尤其市議員選舉這麼多新人候選人，很難被記得），但是絕對不希望是負面的印象。願意來提醒的民眾，除了抱歉和立即調整以外，也不斷道謝，因為是他們當我的眼睛和耳朵，在影響到更多人、造成負面印象以前改善。「千萬千萬不要把選民的好心，當成人家在針對你，那樣是幼稚又沒有意義的。」

徐巧芯認為，陳其邁雖然為了小編的失言道歉了，但這樣的負面的印象已經留下。「如果一開始就能把民眾的建議當成讓自己更進步、選舉選更好的參考，又怎麼會出這樣的事呢？」

(旺報 )