台南》台南市議員第二選區 綠營內部矛盾嚴重

台南市議員第二選區選情緊繃，由於現任議員蔡秋蘭、陳朝來及無黨籍的陳昆和都是綠營出身，泛綠陣營內部出現矛盾，黨內提名的王平川（左二）、陳俊安（右一）受到不小衝擊，仍在努力拉抬聲勢。（莊曜聰攝）

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台南市議員第二選區選情緊繃，由於現任議員蔡秋蘭（右）、陳朝來及無黨籍的陳昆和都是綠營出身，泛綠陣營內部出現矛盾，民進黨台南市黨部還不斷宣傳之前議長跑票事件文宣，顯見該區民進黨選情並不樂觀。（蔡秋蘭競選服務處提供）

台南市市議員第二選區選情緊繃，自民進黨脫黨參選的陳昆和對綠營內部產生衝擊，檯面上10個候選人中，就有7位可歸類為泛綠陣營，雖二選區是綠營票倉，仍有同室操戈疑慮，民進黨台南市黨部更散發文宣，重提當年議長選舉跑票事件，強調有人「背骨」，其中2位議員蔡秋蘭、陳朝來就在第二選區，也可嗅出民進黨在該選區的情勢似乎不甚樂觀。

南市沿海學甲、北門、將軍、佳里、西港、七股6區合併為第二選區，也就是通稱的大北門區，這次應選5席，前2屆選舉中由民進黨及無黨籍瓜分議員席次，但2014議長賄選案後綠營出現分裂，加上這次黨內初選後，落選的現任議員侯澄財轉而支持脫黨參選的陳昆和，黨部卻無任何作為，讓綠營內部再起矛盾。

雖然陳昆和起步較晚，但他長期以來是綠營重要樁腳，在幾次台南縣長選戰都著力不少，也擁有豐富人脈，因此地方傳言他「拔樁」力道深厚，連現任議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳朝來等人都受到影響，造成混戰局面。

民進黨提名的新人王平川、陳俊安也遭受衝擊，聲勢一直無法有效拉抬，市黨部只好出手，以文宣攻擊其它候選人，要挑戰6連霸的蔡秋蘭首當其衝，日前也提出告訴，陳朝來則表示，他不想隨之起舞，但屆時在地方電視台轉播的政見發表會上，他會對不實抹黑做出反擊。

(中時 )

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