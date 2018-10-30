反駁又老又窮 台南市府：各界看好台南前景  城市發展大步向前

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中時

面對韓國瑜昨晚到台南幫國民黨市議員謝龍介造勢，抨擊台南、高雄由民進黨執政多年，都一樣痛苦，且又老又窮，台南市政府今天駁斥，台南以文化首都合併升格為直轄市，近8年來，秉持低碳永續、觀光樂園等施政方針，大步向前，逐漸轉型為科技新城，對於有心人丟出又老又窮的形容詞，直斥「不是膚淺政客所能體會。」

台南市政府新聞處長許淑芬表示，一直漂的人，看不到美麗，眼睛不開，心中多怨，當然看不到，感受不到；有些候選人像漂烏一樣，心不在此，看不到這裏的人，看不見這裏的美。

市府提出台南經濟發展數據，近8年工商登記家數成長18％，年稅收由725億元增加至1,049億元，共成長324億元，已吸引2,142家廠商投資台南，累計投資額為9,307億元，年產值高達16,740億元，增加就業人數超過10萬人，未來台積電5奈米、3奈米廠將陸續興建，總投資金額將達1兆1千億，三井南台灣首座OUTLET PARK也在台南，可見各界對台南的信心，看好台南。市府盼外界不要以主觀偏見，缺乏事實根據的批評，而傷害台南大步向前的腳步。

此外，沙崙智慧綠能科學城預計明年底完成各區主體建築，成為帶動台灣能源轉型的推手。在市府積極用心營造優良投資環境及招商，且陸續推動大台南會展中心、沙崙智慧綠能科學城、中研院南部分院等重大建設，相信定能帶來台南經濟發展新契機。

市府也強調，縣市合併時，總債務達1,007億元，債務龐大，經過這幾年的努力開源節流，106年度總體債務計算為832億元，而截至107年5月，市府更已將總債務縮小到786億，總共償還221億元債務，這些都是市府團隊嚴守財政自律的成績，盼外界不要胡亂混淆，抹滅市府這幾年的努力。

(中時 )

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