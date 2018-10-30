政院：SRB會議定調未來行動智慧生活與應用發展

2018年10月30日 18:20 中時 張理國

行政院科技會報辦公室今天表示，行政院「5G應用與產業創新策略（SRB）會議」今日為第二天會議，鎖定「未來行動智慧生活」及「5G智慧應用發展與產業化推動」。上午場「未來行動智慧生活」由科技部次長許有進主持。許有進表示，未來人工智慧應用需達到規模化，從雲端滲透到邊緣，並嵌入到多層次應用，關鍵就是靠5G連結。台灣需集中資源，視終端需求發展相關應用，預計將可帶來龐大商機及社會影響力。

科技辦執秘蔡志宏表示，5G創新發展應從人口、科技、環境變遷的趨勢出發，思考變遷趨勢對各領域帶來的影響，並思考需求面變化所衍生多元應用服務。文化部次長丁曉菁指出，5G未來將朝文化公民及文化平權發展，政府將積極推動開放資料應用。國家災害防救科技中心副主任林風指出，在智慧防災政策上，強調事先通知、高可靠度、低延時及大連結，5G將聯結民生公共物聯網，推動智慧防災場域設施、環境實證，提供優先使用或專用權無線通訊。教育部代司長劉文惠指出，5G結合大數據與AI可強化個人化學習。衛福部署長李伯璋指出，健康存摺與5G連結，將可照護民眾健康。

員林基督教醫院院長李國維指出智能醫院的重要性，提出5G挑戰，包括人才缺乏、設備選用、頻段干擾、人體影響及遠距醫療等。奧盧大學教授Matti Latva-aho說明芬蘭5G基礎建設推展及6G規劃，並強調相關應用應依照在地化特性與需求發展。神盾副總蘇界賓認為，5G微身份認證可促進大眾參與，並跨入物聯網與AI世代。聯發科技術幕僚長許錫淵認為，5G加上AIoT很重要，而NB-IoT及Edge將是未來重點發展機會。

與會者對5G結合智慧醫療、影音娛樂、智慧防災等應用表達高度期待，特別是運用5G縮短城鄉資源差距、解決醫療人才短缺、發展遠距聯合值班等議題熱烈討論，並期許5G能真正融入民眾食、衣、醫、住、行、育、樂、工作及安全等生活應用。

下午的「5G智慧應用發展與產業化推動」議題由經濟部次長龔明鑫主持。龔明鑫表示，除頻譜規劃、技術規格競爭，佈局5G關聯應用發展已不容忽視。神通資訊科技董事長蘇亮表示，5G將帶動相關垂直產業的深化創新發展，應用在城市、交通、醫療、路燈等方面。雲達科技總經理楊麒令提出，政府應以國家資源積極投入開源社群，及早涉入5G前瞻科技，協助企業理解軟體供應鏈。

凌華科技董事長劉鈞說明5G通訊應用將帶動智慧工廠發展，整合擴增實境、自動光學檢查、移動機器人、自動導引車等技術、即時資料分散服務、智動化工業邊緣運算。集邦科技執行長林啟東表示，台灣5G相關零組件與伺服器市場及就業機會非常龐大，包括智慧城市、工業應用等。交通部參事兼科技顧問室主任王穆衡博士表示，5G車聯網將實現未來智慧交通需求。經濟部工業局長呂正華指出，5G+加上資安不僅可帶動整體網通產業發展，還可支援其他產業數位轉型，帶動台灣產業全面升級。

行政院科技會報辦公室表示，兩天的會議成果相當豐碩，預計明天會議將綜整各界專家意見的結晶，提出產官學研未來推動5G共同努力的方向。

(中時 )