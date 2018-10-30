苦練3年 偏鄉小子劉子維奪砌磚金牌

2018年10月30日 18:19 中時 謝瓊雲

就讀屏科大水保系一年級的劉子維入圍全國國手選拔賽，還要繼續加緊練習，爭取成為國手出國在國際賽中爭取佳績。（謝瓊雲攝）

劉子維上午返回母校秀水高工分享自身努力經驗勉勵學弟妹，也當場展露一手高超的砌磚技藝。（謝瓊雲攝）

彰化縣國立秀水高工建築科校友劉子維，今年暑假用280塊紅磚，在由勞動部舉辦的第48屆全國技能競賽決賽中，在3天、共18小時比賽時間內砌出指定的藝術Logo立體牆面，擊敗全國60多名選手，勇奪砌磚項目金牌，入圍國手選拔賽，更順利錄取國立屏東科技大學水保系，30日他返校分享自身，勉勵學弟妹堅持到底成就夢想。

劉子維是家中獨子，父母在埤頭鄉經營印刷工廠，他高一時就立志跟學長一樣成為砌磚國手，爭取成為藝術砌磚培訓選手後，每天6點搭專車到校，放學後就留下來練習砌磚，至晚上9點再搭車回家，連周末也不休息，3年如一日苦練，從不喊累，果然造就不凡技藝。

建築科主任王添富說，劉子維擅長藝術砌磚實作，憑藉紮實基礎，以熟練的技術和識圖力，在比賽時間內完成臨時指定項目，將280塊厚重紅磚，堆疊、砌成充滿立體感的一面磚牆，展現高超的工藝，作品揉合傳統藝術與異國風味，果然博得評審青睞，一舉奪下金牌。

他說，砌磚技藝又累又辛苦，劉子維卻能刻苦耐勞，日積月累換取佳績，也讓家人從反對到全力支持。

劉子維說，父母原本只想要他好好念書，日後繼承家中印刷事業，但他仍堅持這條路，雖然手、腳常被榔頭敲到破皮、瘀青，卻從不覺得苦，大一的他仍持續加緊練習，期許能進一步在國際賽中得名，畢業後希望能成為建築師，繼續推動藝術砌磚這門技藝。

(中時 )