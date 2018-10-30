美朝高級別會談　或在美中期選舉後舉行

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旺報

韓聯社30日報導，據南韓外交消息人士透露，美國國務卿蓬佩奧將於11月6日美國中期選舉後，與北韓高官會晤，這有望為停滯不前的美朝對話尋找出口，並積極推動預計於明年初舉行的第二次川金會的籌備工作。

該消息人士表示，會談日程因美國內部情況有所推延，雙方現就日程達成初步協議，會談場地可能定在美國東部。據悉，朝美初步商定的時間為11月6日中期選舉之後的11月第二周，具體可能定在9日左右。但考慮到朝美談判的特殊性，不排除日後再度調整時間的可能性。會談地點可能選在紐約或華盛頓。

據悉，雖然北韓尚未向美方提供與會名單，但與蓬佩奧會晤的北韓官員很有可能是北韓勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲。據外交消息人士透露，金英哲參與會談的可能性較大。

金英哲在第一次川金會舉行前的今年5月底和6月初訪美，並在紐約與蓬佩奧會晤，之後前往華盛頓與美國總統川普會面，向其轉交金正恩親筆信。若朝美高級別會談成行，這將是北韓高級官員時隔5個多月再次訪美。

據了解，此次朝美高級別會談或就預計於明年初舉行的第二次川金會時間和地點等進行協調，並就北韓採取無核化前期措施及美國採取的相應措施等問題進行磋商。預計金特會地點可能定在歐洲等中立第三方。

(旺報 )

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