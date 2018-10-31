桃園》蘆竹市議員候選人張桂棉媽媽、姊姊　路口幫忙加油打氣

2018年10月31日 07:12 中時 甘嘉雯

蘆竹區市議員候選人張桂棉（中）的媽媽張黃氣（右）到路口，幫女兒爭取鄉親支持。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹區市議員候選人張桂棉（中）表示，到路口與民眾可以面對面接觸，也會獲得最直接的回饋。（甘嘉雯翻攝）

許多候選人在選前都會起個大早，趕在上班族上班前，到路口進行短講或是打招呼，國民黨蘆竹區市議員候選人張桂棉，不僅團隊全部出動，甚至70歲的媽媽張黃氣都加入行列，替女兒加油打氣，爭取選民支持，她說，家人的支持就是她參選最大的後盾。

張桂棉說，她的認真是來自媽媽的真傳，為了幫自己爭取服務的機會，媽媽很認真向鄉親們揮手懇託，還會拿著她的看板，跟路過的騎士與民眾請託。

這次選舉，張桂棉抽到4號，「蓄勢（4）待發，勢（4）如破竹」，她說會秉持昔日擔任鄉民代表熱情服務的精神，更加用心為民打拼，為蘆竹爭取建設，決心打造蘆竹新風貌。

張桂棉說，1個多月以來，沒有固定路口，她與團隊站在路邊與大家打招呼，這種方式可以跟民眾面對面，有些大樓民眾比較不容易見到，上班時，藉由她的「主動出擊」，大家都看到她出現，可以近距離接觸，民眾也會幫她加油打氣，會一起聊個天，可以讓大家知道她是誰。

「廣告看板也是有距離的」，張桂棉說，她直接站在路口，選民可以親眼看見她，不僅媽媽，還有阿姨、姊姊張月娥、弟弟、祕書，爸爸偶爾也會來幫忙一起站，「讓我真的很感動」。

(中時 )