獵雷劍詐貸＋子棄保潛逃 陳慶男聲請停押 雄院裁准追加3200萬元保金

2018年10月30日 18:52 中時 劉宥廷

慶富造船董事長陳慶男涉獵雷艦詐貸案且其兒子陳偉志潛逃後，因付不出1億元保證金遭收押逾4個多月，陳在9月曾聲請停止羈押，並要求保釋金打3折，遭高雄地方法院駁回並裁定延長羈押2個月，原本11月4日起又將延押2個月，但高齡78歲的他以健康為由，聲請追加交保金3200萬元具保停止羈押，30日獲雄院裁准。

因本案第1次延長羈押期間將於11月3日屆滿，雄院10月26日進行延押訊問程序庭時，陳慶男雖仍矢口否認涉犯行，但陳向庭上表示，他的配偶陳盧昭霞擬向他人借款充作保證金，不過1億元鉅額保金實在籌不出，目前已可盡力籌得3000萬元，希望法院能降低保證金額度，以及身體狀況不佳，並無逃亡之虞，其名下之不動產、銀行帳戶等財產均被查扣、查封。

雄院考量陳慶男78歲高齡，已屬年老體衰，並罹患老年人常見病症，羈押對其身體健康的影響，顯然大於一般成年人，現階段如令其追加相當的保證金而停止羈押，除可避免剝奪其醫療選擇權，更能確保其將來不至輕易棄保逃匿，而能遵期到庭就審。

法院裁准，如陳慶男能追加3200萬元保金（不含偵查中的保釋金800萬元）後，准予停止羈押，但限制住居且須每日向住家附近的前鎮分局復興路派出所報到；若停止羈押，陳每日的清晨5點至早上8點、晚上7點至10點間，都要到復興路派出所報到各1次。

(中時 )