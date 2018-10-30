劉結一會見張顯耀一行 盼兩岸合拍電視劇取得好成果

2018年10月30日 19:17 旺報 呂佳蓉

大陸國台辦主任劉結一今晚會見兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀一行人。劉結一提到這次論壇取得的成果，表示兩岸合拍兩部電視連續劇，《早安機長先生》和《雲水謠》，希望這兩部連續劇能夠取得，也相信一定能夠取得非常好的收視率，所以非常感謝大家為這次圓桌論壇取得成功作出的重要貢獻。

劉結一表示，國家統一民族復興是人心所向大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不住。相信兩岸同胞會共擔民族大義，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共願中華民族偉大復興的中國夢。

劉結一也說，大家也圍繞31條措施，進一步增進兩岸同胞往來，對於進一步深化兩岸交流合作有重要的作用。當前兩岸關係嚴峻複雜，根本的原因就是民進黨當局既不承認體現一個中國原則的「九二共識」，大肆推行去中國化、漸進台獨等阻撓干擾兩岸交流合作，在兩岸同胞之間製造敵意和隔閡，勾連外部勢力破壞兩岸關係，這些行徑損害兩岸同胞的共同利益，也使兩千三百萬台灣同胞深受其害，「我覺得他們的圖謀不會得逞。」

劉結一表示，繼續踐行兩岸一家親的理念，和以人民為中心的發展思想，為廣大台胞到大陸發展學習、生活、就業、創業提供同等待遇，今年31條措施發布後取得良好效果。很多台胞、台企都跟他說，他們已經確確實實感受到措施提供的新機遇，帶來實實在在的獲得感。

劉結一也提到9月初發放居住證，指出大陸國務院還決定取消對港澳臺就業證方面的要求，這些措施都反應兩岸一家親，相信隨著這些措施推出，廣大台胞台企台商會看到在祖國的廣闊天地裡，發展前景越來越好，機遇越來越大，搭上祖國大陸發展快車，分享祖國大陸發展機遇，實現自身更好的發展。也希望他們能在祖國快速發展進程中，創造出屬於自己的一片成功。

張顯耀則表示，台灣現在民眾的心聲是經濟決定民生，民生決定未來，經濟是首要。這幾年來台灣幾乎貿易順差幾乎來自大陸市場，並謝謝劉結一與台辦同仁，對於台資企業在大陸的照顧與發展。

張顯耀也指出，過去兩岸有九二共識的互信基礎，兩岸簽了23項協議，現在沒有了，但是兩岸關係不能斷、不能停。所以就很多民間的聲音出來了。

張顯耀表示，因此以民間的力量來推動兩岸的交流溝通跟對話，累積兩岸善意跟互動，這就是兩岸民間圓桌論壇最重要的目的。

(旺報 )