台東》台東變沙城 民眾「沙很大」

卑南溪揚起風吹沙。（楊漢聲攝）

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民眾苦中作樂。（楊漢聲攝）
風吹砂嚴重。（楊漢聲攝）

受到東北季風及玉兔颱風外圍環流影響，台東市吹起風吹砂，整座城市瀰漫在砂塵之中，民眾一踏出門就灰頭土臉，生活極度不便，有民眾苦中作樂在塵土中寫上「沙很大」，要政府趕緊想對策。

台東市區這幾天颳起風吹砂，狂沙阻擋視線，讓民眾只要一出門視線霧茫茫，不只生活困擾甚至連行車安全都大受影響，警方也呼籲民眾駕車務必小心，保持與前方車輛車距，避免視線差而影響安全。

騎著機車上台東大橋，迎面而來就是漫天狂沙，打在臉上甚至有些刺痛，楊姓民眾表示，台東很久沒有這麼大的風吹砂了，往卑南溪上游看去，可以明顯看見河床上的沙塵被飛捲起，直接吹往市區，整座城市變成沙城。

水利署第8河川局表示，河川局已經啟動河川水覆蓋機制，目前初步完成吉大橋下游水覆蓋工作，並持續往上游的高灘裸露地進行，但山里地區新崩塌地大量細粉，隨著強風帶往下游地區，才會讓風飛砂更形加劇。

台東縣環保局表示，台東市揚塵主因是颱風外圍環流及東北季風將卑南溪河床上的揚塵帶起，尤其是山里、利吉地區，第8河川局已派5部挖土機現場施作水覆蓋，但該段河床較高，裸露面積廣，引水難度很大，會想辦法加緊作業。

(中時 )

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