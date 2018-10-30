SBIR十年有成 高市府助降成本.風險

高市推動SBIR計畫，其中「VR駕駛起重設備模擬訓練機」，有助於專業人士考照。（柯宗緯攝）

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高市推動SBIR計畫，使中小企業降低研發成本及風險。（柯宗緯攝）
高雄市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）十年有成，30日表揚優良研發企業。（柯宗緯攝）

VR駕駛起重設備模擬訓練機、魚鱗膠原蛋白產品等，這些是高雄之光的新興中小企業所研發，透過高雄市府SBIR計畫，降低研發成本及風險。經發局統計，10年來投入逾5.7億元，創造23億產值及取得637件專利權，30日舉辦成果發表會表揚優良企業。

新創體感廠商「無限領域」開發VR駕駛起重設備模擬訓練機，針對危險機械的操作開發虛擬實境培訓工具，包括考照及訓練模式，預計今年開始推廣，3年內10台以上為目標，營收上看1200萬，目標市場瞄準兩岸三地。

「泉勝科技」是產業創新最佳典範，原本位於林園的傳統魚類加工廠，採用創新酵素水解萃取膠原蛋白小分子，研發具保健功能及美容護膚效果「魚鱗膠原蛋白系列產品」，而膠原蛋白飲更登上華航2018年下半年機上雜誌，逐步邁向國際品牌。

代理市長許立明指出，中小企業財力不如財團雄厚，高市府祭出SBIR（高雄市地方產業創新研發推動計畫），藉由創新研發輔導及經費補助，扶植具有研發構想的廠商降低研發成本與風險，10年來總計補助近6億元協助749件研發構想實現，打開國內外市場。

許立明提及，高雄從重工業城市逐漸走向產業活潑化、多元化的城市，企業投資首要面對的是用地取得問題，市府近期催生橋頭科學園區、和發產業園區、仁武產業園區、南星計畫區及國際級亞灣區經貿特區，逾1200公頃產業用地，為全台產業用地儲備能量最多城市。

(中時 )

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