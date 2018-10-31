領養柴犬惹人疼 飼主當寶貝女兒養

2018年10月31日 07:19 旺報 林瑞益

小巴不喜歡喝水，飼主得用注射筒餵牠喝水。（林瑞益攝）

飼主楊謹嘉帶著小巴出門。（林瑞益攝）

小巴時常裝無辜的表情。（林瑞益攝）

毛小孩當道，在高雄左營區賣粥的女老闆楊謹嘉在3年前從防止虐待動物協會（SPCA）領回1隻柴犬，取名「Hachi」（小巴），她表示，人跟狗的相處是一種緣份，她覺得跟小巴可能上輩子就認識，是壞員外跟俾女的關係，經過輪迴轉世，這輩子再相遇。

小巴之前在養殖場曾經受過苦，被人發現時牠的乳頭是下垂的，屬於生產過後的後遺症。也因為待過養殖場，小巴不愛喝水，楊謹嘉得用注射筒餵牠喝水。

小巴平常不吵不鬧，裝無辜的表情是他的絕活。楊謹嘉做生意時，牠則待在一旁的角落，她戲稱，小巴才是老闆，監督她賣粥；小巴的年齡約8至9歲，平常一天可以睡14小時，醒來就吃，吃飽就睡，相當好命。

小巴的日常，楊謹嘉若有空，會陪牠到附近的公園跑跳，若生意忙，就請工讀生幫忙遛狗。去公園時，也不用綁繩子，因為小巴會先看楊謹嘉的位置，且不時回頭張望，似乎怕飼主遺棄她，不像有些大型犬，飼主得擔心牠一跑就不見了。楊謹嘉表示，可能小巴曾經受過傷害，心裡有過陰影，才會有這些舉動。

因為是領養，所以，楊謹嘉已經做好心理建設，小巴未來有一天會離開她，但她珍視眼前的生活，不管是幾年，都會好好陪伴小巴，人狗一起過生活。

(旺報 )