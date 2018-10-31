台東》自許蘭嶼隊長 瑪拉歐斯潛海拚選舉

2018年10月31日 07:39 中時 莊哲權

五合一選舉，台東縣蘭嶼鄉長有4人參選，其中，屬於青壯派的候選人瑪拉歐斯持號次牌潛入海底拍攝競選文宣，卻發現海底、岸邊滿是北漂的海洋垃圾，讓他為這座美麗小島感到心疼，瑪拉歐斯以「蘭嶼隊長」自居，要守護蘭嶼，希望為蘭嶼帶來新的方向。

蘭嶼鄉長選舉除了現任鄉長夏曼．迦拉牧競選連任以外，還有謝胡源、謝明輝及瑪拉歐斯共4人，競爭相當激烈，謝胡源是鄉民代表，實力不弱，但與夏曼．迦拉牧同屬東清村，票源重疊。

4名選將中，瑪拉歐斯是蘭恩基金會執行長，勇於表達看法，具改革色彩，競選的方法也最新潮，他說，有7成的蘭嶼鄉民用手機看臉書，因此以臉書為宣傳平台，稱得上是選舉文化的新突破。

瑪拉歐斯說，今年颱風大部分從南方侵襲蘭嶼，以致菲律賓、越南、印尼、馬來西亞的海洋垃圾全都「北漂」，甚至卡在深溝或沿岸礁石山洞。

日前他潛入深海拍攝競選文宣，發現將近1公里的海岸線滿是海漂垃圾，有來自各國的寶特瓶及漁網、浮球、拖鞋等，在他拍照的身旁，還有常被綠蠵龜以為是水母而誤食的塑膠袋，真是生態浩劫。

瑪拉歐斯以「蘭嶼隊長」自居，除了效法拯救世界的「美國隊長」守護蘭嶼以外，也要以新的創意，注入音樂藝術產業，打造不一樣的新蘭嶼。

(中時 )