中職》猛獅上下一條心 勝利餅乾掛滿休息室

2018年10月30日 18:35 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

這些餅乾由一軍投捕教練高政華、二軍投捕教練陳俊輝、林威治、林其緯、薛惟中等人的眷屬所製作。（鍾亞芳攝）

台灣大賽今天（30日）在統一獅台南主場進行第3戰，獅隊休息室掛起寫上「勝利」字樣的餅乾，象徵一、二軍上下一條心，期待在主場力抗Lamigo桃猿，留下系列賽第2場勝利。

台灣大賽G1在猿隊主場舉行，Lamigo打線在第2局大爆發，單局16人戰上打擊區、擊出16支安打及進帳10分，一次打破3個紀錄，終場猿隊以15比6大勝。

獅隊在G2以4比2獲勝扳回一城，不過猿隊因包辦例行賽上、下半季季冠軍，在台灣大賽系列賽先拿1勝優勢，今天賽前Lamigo仍以2比1領先。

以1敗略居劣勢的獅隊今天回到台南主場迎戰Lamigo，獅隊本季例行賽在主場繳出勝敗的優勢，全隊都期待延續主場優勢，賽前更在球員休息室掛上寫有「勝利」字樣的餅乾。

統一教頭黃甘霖透露：「這是球員的眷屬做的餅乾，她們前2天就開始做了，希望可以有這些勝利餅乾可以打勝仗。」

據了解，這些餅乾由一軍投捕教練高政華、二軍投捕教練陳俊輝、林威治、林其緯、薛惟中等人的老婆所製作，象徵球團隊從教練團、球員，甚至一軍、二軍的球員為了勝利同心協力。

(中時電子報)