中職》猛獅上下一條心 勝利餅乾掛滿休息室

統一獅休息室掛滿勝利餅乾。（鍾亞芳攝）

友善列印
中時電子報
/台南報導
這些餅乾由一軍投捕教練高政華、二軍投捕教練陳俊輝、林威治、林其緯、薛惟中等人的眷屬所製作。（鍾亞芳攝）

台灣大賽今天（30日）在統一獅台南主場進行第3戰，獅隊休息室掛起寫上「勝利」字樣的餅乾，象徵一、二軍上下一條心，期待在主場力抗Lamigo桃猿，留下系列賽第2場勝利。

去年亞冠賽被修理得很慘 郭阜林笑稱：這次至少要打到球

台灣大賽G1在猿隊主場舉行，Lamigo打線在第2局大爆發，單局16人戰上打擊區、擊出16支安打及進帳10分，一次打破3個紀錄，終場猿隊以15比6大勝。

獅隊在G2以4比2獲勝扳回一城，不過猿隊因包辦例行賽上、下半季季冠軍，在台灣大賽系列賽先拿1勝優勢，今天賽前Lamigo仍以2比1領先。

以1敗略居劣勢的獅隊今天回到台南主場迎戰Lamigo，獅隊本季例行賽在主場繳出勝敗的優勢，全隊都期待延續主場優勢，賽前更在球員休息室掛上寫有「勝利」字樣的餅乾。

統一教頭黃甘霖透露：「這是球員的眷屬做的餅乾，她們前2天就開始做了，希望可以有這些勝利餅乾可以打勝仗。」

據了解，這些餅乾由一軍投捕教練高政華、二軍投捕教練陳俊輝、林威治、林其緯、薛惟中等人的老婆所製作，象徵球團隊從教練團、球員，甚至一軍、二軍的球員為了勝利同心協力。

(中時電子報)

U18亞青女籃 中華全員得分勝場開… 中職》沒頭暈不會想吐 陳禹勳G3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。