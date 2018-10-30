帥氣六塊肌男警盤查苦勸 連男毒蟲也卸心防哽咽認罪

2018年10月30日 19:04 中時 陳淑芬

23歲的林仁平是擁有六塊肌的猛警。（陳淑芬翻攝）

員警林仁平人高馬大，穿起制服帥氣十足。（陳淑芬翻攝）

台中市第一警分局繼中派出所巡邏警方，日前在台中公園附近盤查男毒蟲，高大帥氣的員警林仁平耐心探詢突破心防，不但讓他交出毒品認罪，還哽咽訴說他走入毒海的悔悟感傷。23歲高顏值的林仁平高壯帥氣外型亮眼，擁有「台中火車站之草」封號，還是擁有六塊肌的猛男，在車站執行守望勤務常有女乘客來要求合影，魅力十足。

同事說，從警3年的林仁平，不但外型搶眼，還是貼心耐心暖男，這次關懷耐心探詢才得以突破毒蟲心房，不但主動交出毒品，還哽咽地表示，他原從事製茶事業，但買氣不佳、經濟壓力大，上網路聊天室意外發現有人兜售毒品，基於想抒發壓力及好奇心，便購買使用，不料卻上癮，非常後悔染毒。林仁平得知後還溫暖地安撫情緒、苦勸戒毒，工作態度認真。

擁有濃眉大眼、陽剛臉型的林仁平，身高178公分、體重64公斤，雙眼深邃搭配暖男般的笑容，擁有高顏值、人高馬大，穿起警察制服帥氣威武，執勤時常吸引民眾目光。

這乍看是標準男模身材可不簡單，他脫下制服可是擁有六塊肌魔鬼身材的猛男。林仁平說，為了健康因素，他常上健身房，還練出了六塊肌。他笑著說，體能好對於從事警察工作也很有幫助。這位「台中火車站之草」也非等閒之輩，要尬體能也行，他在警察常年訓練3000公尺跑步測驗，就拿下12分鐘的好成績。

「外型帥氣基本優勢比較多」林仁平，讓他印象深刻的是，今年10月間，他發現有1對騎機車的情侶未依規定兩段式左轉，他趨前開罰單，沒想到，男騎士拿到罰單竟然還道歉，客氣地主動跟他握手。林仁平不諱言，民眾確實比較願意接受他的勸導，也常有民眾向他表達「警察辛苦了」等致謝之意。

不過，帥氣男警已名「草」有主，他也有不為人知的困擾。林仁平說，他有次與學長值勤抓到女性酒駕嫌犯，居然一直纏問他的名字、年紀及有沒有女友等非公務問題，讓他尷尬不已。

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(中時 )