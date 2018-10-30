ITF線上旅展搶華航大省4千 再抽雙人環球不限航點機票

2018年10月30日 18:39 工商 張佩芬

中華航空2018年ITF線上旅展將於10月31日上午 9 點正式開跑，全航線超值限時促銷，購票最高現省4,000元，活動期間官網週週推出獨家航點優惠價，台北-墨爾本下殺至12,600元起(未稅)，購票登錄活動網站再抽《雙人環球機票》夢幻大獎，聰明輕鬆暢玩世界就衝這一波。

2018ITF台北國際旅展將於11月23日登場，華航線上旅展搶先開跑，延續年度形象廣告之廣大迴響，特別推出說好的旅行呢，誰是環球大玩家全航線促銷活動，活動期間週週推出獨賣航線優惠機票，活動首週台北-福岡6,600元起(未稅)，長程航線台北-墨爾本只要12,600元起(未稅)、台北-法蘭克福16,000元起(未稅)，出國旅遊想要聰明省最大，搭乘中華航空最好康。

為擴大回饋旅客，線上旅展活動期間自10月31日上午09:00起至12月03日18:00止，透過華航網站或旅行社購買台灣出發之華航及華信國際線航班成人（含兒童）機票，並至活動網頁完成登錄，將抽出5名獲得《雙人環球機票》夢幻大獎，一人中獎兩人同行，每名幸運兒可帶走北美、歐洲、大洋洲及亞洲等不限航點五組雙人來回機票共十張，總價超過250萬元好禮大放送，搭乘華航暢遊全世界，搶當人人羨慕的環球大玩家 !

本次旅展活動更特別邀請知名旅遊節目主持人莎莎與蛙蛙合作，拍攝「莎蛙去哪兒」影片，只要在11月12日至12月03日期間，於官網參加影片票選活動，將加碼送出20台限量最新A350空中巴士聯名彩繪模型機，機會難得，航空迷千萬不可錯過。

更多華航線上旅展精選促銷票價：台北-安大略19,765元起(含稅)、台北-夏威夷21,705元起(含稅)、台北-倫敦16,975元起(未稅)、台北-雪梨14,550元起(未稅)、台北-大阪5,626元起(未稅)、台北-琉球4,656元起(未稅)、台北-曼谷3,880元起(未稅)、台北-新加坡4,850元起(未稅)、台北-香港3,043元起(未稅)。

旅客可隨時關注華航網站及華航粉絲專頁，掌握華航第一手資訊；更多詳情即將公佈於華航網站。

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