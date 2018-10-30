苗栗休閒農業　前進台中國際旅展推好康

苗栗縣政府規畫「苗栗貓裏農遊趣」整合票券與線上導覽資訊，提供多項好康與介紹特色景點。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
「好珈農莊」利用三義溫差大的優勢，以無化肥、除草劑、農藥的方式栽種優質的台灣咖啡。（何冠嫻攝）
縣府致力推廣苗栗觀光與食材特色，今年藉台中國際旅展，邀請遊客一同到苗栗享受農村之美。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府擁有10大休閒農區，今年整合在地農業特色與景點，規畫「苗栗貓裏農遊趣」攤位，進軍在11月9日至12日登場的台中國際旅展，將苗栗農村特色體驗推向全台，並推出整合票券與線上導覽資訊，邀請全國遊客一同來苗栗享受農村之美。

苗栗縣今年勇奪金牌農村競賽2銀1優等的佳績，擁有出色的休閒特色。位在三義的「好珈農莊」就有著台灣自產自銷的精緻咖啡豆，並提供烘焙DIY推廣在地無毒咖啡。

好珈農莊創辦人廖玉仙表示，黑咖啡能活絡血管，但家人體質敏感，喝了會引起心悸等症狀，因此從種植、採收、烘焙都由自己嚴格把關。

廖玉仙指出，三義的溫差大，相當適合種植咖啡豆，便以無化肥、除草劑、農藥的方式栽種，並嚴格篩選咖啡豆，降低心悸等副作用。她表示，遊客透過咖啡烘焙DIY，能更認識來自台灣的咖啡，在烘焙完也會傳授沖泡訣竅，讓遊客日後能沖泡出好咖啡。

縣長徐耀昌表示，今年推出苗栗貓裏農遊趣的整合票券，並首次推出線上導覽網站，提供遊客採果、DIY體驗、餐飲等資訊，還結合多項優惠方案，非常歡迎遊客到旅展搶好康，他強調「絕對物超所值」。

(中時 )

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